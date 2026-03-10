Войната в Украйна:

Магия на сцената! Любо Киров изненада Нина Николина на концерта във Варна

10 март 2026, 15:02 часа 339 прочитания 0 коментара
Ако сте си мислили, че спектакълът "Любовни народни песни" не може да стане по-емоционален, помислете пак! Снощи публиката в морската столица стана свидетел на една истинска изненада, която ще се помни дълго. В разгара на концерта, докато Нина Николина и Оркестърът на варненската опера потапяха залата в магията на фолклорния синтез, на сцената изненадващо се появи една от най-големите звезди на българската поп музика - Любо Киров!

Появата му беше пълна изненада не само за феновете, но и за самата Нина. Като истински приятел и голям артист, Любо буквално "взриви" залата, появявайки се в най-неочаквания момент, за да подкрепи своята колежка и приятелка в този важен за нея проект.

"Море пиле" - дуетът, който ни спря дъха

Фотограф: Росен Донев

Кулминацията на вечерта настъпи, когато двамата, заедно с оркестъра под палката на Георги Милтиядов, изпълниха емблематичната песен "Море пиле". Гласът на Любо Киров се преплете по неподражаем начин с автентичното звучене на Нина, превръщайки народната песен в модерна класика, която вдигна залата на крака. "Любо често казва, че съм единствената, която може да го вдъхнови и провокира да запее народна песен. А аз, слушайки го, си мисля, че той я изпълнява дори по-красиво от мен.", казва Нина Николина.

Спектакълът "Любовни народни песни" доказа за пореден път, че българският фолклор може да звучи актуално, елегантно и световно. Комбинацията от мултимедия, мащабни оркестрови аранжименти и таланта на музикантите превърна вечерта във Варна в истински празник на приятелството и изкуството без граници.

"Това е силата на музиката - да събира приятели и да създава моменти, които не се повтарят", сподели развълнуваната Нина Николина от сцената. Варна не просто слушаше "Любовни народни песни". Варна преживя една от онези нощи, в които границите между жанровете изчезват, а остава само чистото вдъхновение.

Яна Баярова
