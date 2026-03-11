Спорт:

Евертон Бала е на крачка от историческо постижение в Левски

Крилото на Левски Евертон Бала е на крачка от невероятно постижение за „синия“ клуб. През този сезон фланговият футболист се представя на изключително високо ниво, а много скоро може да запише името си със златни букви в историята на българския гранд. Колегите от „Дспорт“ съобщиха, че 27-годишният плеймейкър може да се превърне в най-резултатния бразилец, играл някога за Левски.

Бала може да стане бразилецът с най-много голове в историята на Левски 

В момента първото място в своеобразната класация се държи от Паулиньо. Кариоката изигра общо 97 мача за Левски във всички турнири, в които реализира 23 попадения. Евертон Бала е само на един гол от постижението на своя сънародник. Крилото на „сините“ има 22 попадения на сметката си, които е вкарал в 85 двубоя. Това означава, че още до края на настоящия сезон Куршума, както всички наричат Евертон Бала, може да изравни и дори да изпревари Паулиньо като бразилеца с най-много голове в историята на Левски.

Крилото вдигна значително цената си в последните години 

Евертон Бала пристигна в Левски в началото на 2024-та от бразилския Мирасол. Първоначално той бе под наем на стадион „Георги Аспарухов“, но през януари 2025-та „сините“ решиха да го вземат за постоянно като броиха за правата му 200 хиляди евро. С отличното си представяне с екипа на столичани Бала вдигна значително цената си като в момента авторитетния сайт „Transfermark“ го оценява на 2,5 милиона евро.

