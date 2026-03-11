Археолози от Италия отвориха запечатана гробнища на 2600 г. и останаха изненадани

Археолози от Археологическия изследователски проект „Сан Джулиано“ (SGARP) откриха етруска гробница на 2600 години в Централна Италия, перфектно запечатана и недокосната в продължение на векове. Както съобщава indiandefencereview.com, те са останали шокирани от това, което са открили вътре. Учените се натъкнали на забележителна находка - повече от 100 артефакта, разкриващи информация за погребалните обичаи и вярвания на цивилизация, предшестваща Рим.

Интересно археологическо откритие в централна Италия

Гробница, разположена в централна Италия, съдържа множество добре запазени погребални предмети и четири човешки скелета. Това е едно от най-важните открития в етруската археология, тъй като представлява една от малкото непокътнати гробници от тази епоха. Древните гробници в този регион обикновено са били ограбвани с течение на времето, погребалните предмети са били откраднати, а гробниците са били оставени в руини.

Съдържанието на древната гробница, отворена от италиански археолози, включва керамични вази, бронзови бижута, железни оръжия и изящни сребърни кичури коса, предоставящи завладяваща представа за етруската материална култура. Изследователите смятат, че четиримата погребани вътре лица може да са представлявали две двойки мъж и жена, въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да се потвърди това.

Откриването на гробницата предоставя важна информация за етруските погребални обичаи, които са били неразделна част от техните религиозни и социални вярвания. Етруските вярвали, че задгробният живот е продължение на живота на Земята, а погребалните им ритуали са били предназначени да осигурят плавен преход към следващия етап. Предмети, намерени в гробницата, като сребърни кичури коса и бронзови бижута, вероятно са били предназначени да придружават починалия в отвъдния живот, осигурявайки му необходимите инструменти и лукс в отвъдния свят.

Наличието на бронзови и железни оръжия в гробницата предполага, че погребаните там хора са имали висок социален статус. Това се подкрепя и от наличието на умело изработени артефакти, които са били високо ценени в етруската култура.

Очаква се изследването на скелетните останки да предостави ценна информация за здравето, диетата и начина на живот на хората, погребани в гробницата. Предварителният анализ показва, че тези хора може да са принадлежали към различни социални или семейни групи.

