Украйна е суперсила в дроновете, ще помогне на САЩ, но не безплатно: Израелска медия

Един от най-четените новинарски портали в Израел, Ynet, публикува статия за украинските дронове със заглавие "Свръхдържавата на дроновете ще помогне на САЩ в борбата с иранските "Шахед"-и". В материала се посочва, че за украинците няма изненади що се отнася до дроновете като за четири години война те са успели да разработят евтини и ефективни средства за тяхното прехващане и унищожаване. Сега украинският президент Володимир Зеленски предлага тези технологии на други страни, но не безплатно.

Върху статията обръща внимание израелският военен анализатор лейтенант Игал Левин в телеграм канала си. Той посочва, че сега е моментът Украйна да укрепи връзките си със САЩ и да привлече инвестиции от страните от Персийския залив в отбранителния сектор на страната си, който бележи бум.

Сега Украйна на практика се оказва в позицията на технологичен спасител на САЩ в Близкия изток.

Украинският опит е уникален и актуален в тази ситуация - страната има невероятно креативни решения и дългогодишен практически опит, какъвто няма друга страна.

