Магдалена Малеева остана разочарована от две тенисистки, отказали да играят за България

Българската тенис легенда Магдалена Малеева, която е капитан на България за отборния турнир "Били Джийн Кинг Къп", остана разочарована от отказа на Виктория Томова и Лиа Каратанчева да представят страната в предстоящите мачове в Баня Лука между 6 и 12 април. Българският отобр е поставен под номер 2 във втора група на евро-африканската зона на турнира, където лидер е Австрия, а останалите участници са Кипър, Египет, Финландия, Мароко, Република Северна Македония и Южна Африка.

Жребият за схемата на надпреварата е на 5 април - в деня преди началото на турнира в Баня Лука, а българският отбор ще започне подготовката си на 30 март с лагер. Съставът на България за „Били Джийн Кинг Къп“ изглежда по следния начин: Елизара Янева, Денислава Глушкова, Росица Денчева и Лидия Енчева. Капитанът на отбора Малеева разкри, че Томова и Каратанчева са отказали участие заради индивидуалните си ангажименти и не желаят да се включат в отбора на България.

"Разочарованието ми е голямо, наистина направихме всичко възможно. Това, че имат да защитават точки и турнири, за мен не е причина да не играят във „Фед Къп“ („Били Джийн Кинг Къп“). По това време няма други турнири, а това са едни страхотни мачове за тренировка. Лиа е страхотно момиче и си прекарахме много добре последните две години, въпреки че не се изкачихме", заява Малеева.

"Не съм съгласна с решението им, но нямам избор, освен да го приема. Вики още дори в самото писмо каза, че няма желание, но тя последните години не е имала желание да играе, така че това не ни учуди", добави още той. България ще се бори за промоция в първа група на евро-африканската зона, а надпреварата ще се проведе на открити кортове с настилка клей във втория по големина град в Босна и Херцеговина.

