Най-слабите страни на всяка зодия

Рибите не са несигурни, те просто мислят твърде много за човешките взаимоотношения. Един от най-големите им страхове е, че другите ще ги приемат за даденост. Козирогът вярва, че не е способен да играе игричките на други хора и се страхува да не се довери и да не бъде наранен.

Овните се страхуват от зависимост от другите.

На пръв поглед представителите на тази зодия изглеждат много независими и самоуверени, но това отношение често е камуфлирано. Всъщност те се страхуват да не зависят от другите, защото те диктуват настроението им.

Те се нуждаят от подкрепа и внимание от близките си, в противен случай стават несигурни или депресирани. Тогава те придобиват характеристиките на „Негативна Везни“ – черти на несигурност, нерешителност, пасивност, голяма умора и фрустрация.

Телецът се страхува от несигурност

Независимо дали в любовта, финансите или бизнеса, най-големият вътрешен страх на този знак е несигурността и чувството, че не контролира ситуацията. Така че, във връзките, ще им отнеме много време, за да спечелят доверие в партньора си и да загубят чувството, че те са тези, които може би обичат повече.

Ако се чувстват зле, те придобиват характеристиките на „негативни Скорпиони “ - притежателност, гняв, обвинения, отмъстителност.

Близнаците се страхуват, че не са достатъчно добри

Колкото и комуникативни и изразителни да са, представителите на тази зодия са наясно, че са капризни и доста сложни.

Въпреки че имат голям брой хора около себе си, с които се разбират, те тайно се съмняват дали са обичани и приети такива, каквито са.

В кризисни ситуации те придобиват характеристиките на „негативен Стрелец“ – не искат да слушат чужди обяснения, главите им са в облаците и стават саркастични.

Страховете на раците са да са подценени

Представителите на този знак са доста чувствителни към това колко важни ги възприемат другите в живота им. Тяхната несигурност излиза наяве в ситуации, в които се чувстват пренебрегнати, необичани или ако бъдат критикувани, че не правят нещо както е трябвало.

Тогава те придобиват характеристиките на „негативен Козирог“ – стават песимистични, затварят се в себе си и се самосъжаляват.

Лъв се страхува, че хората ще спрат да го обичат.

Загубата на позиция и публичното унижение са ситуации, в които представителите на този знак ще покажат своите слабости. Ако техните нужди и желания бъдат случайно игнорирани, вътрешната им несигурност излиза наяве - че не значат толкова много за околните, колкото самите те вярват, че трябва.

Тогава те придобиват характеристиките на „негативния Водолей“ – арогантност, сарказъм, затваряне в себе си и бягство от тези, които са ги наранили.

Девата се страхува, че другите ще я „прочетат“.

Представителите на този знак са свикнали да носят хладнокръвна маска, която малцина могат да пробият, но именно тази маска служи за скриване на вътрешна несигурност.

Основният им комплекс е, че не са толкова добри, трудолюбиви, способни или очарователни, колкото изглеждат, така че изпитват постоянен натиск да поддържат добро първо впечатление.

В стресови ситуации те придобиват характеристиките на „негативни Риби“ – те са плачливи, емоционални, разрушителни и истерични.

Везните се страхуват от клюките на другите хора.

За представителите на тази зодия социалната им репутация е много важна, а най-голямата им несигурност е идеята, че другите говорят лошо за тях, говорят за недостатъците им или тълкуват погрешно действията им.

Те се страхуват, че другите ще ги отхвърлят заради това и имат твърде малко увереност в това колко много значат за другите. В стресови ситуации те придобиват характеристиките на „негативния Овен“ – стават агресивни, викат и са много свадливи.

Скорпионът има нужда да „изглежда умен“

Представителите на тази зодия нямат много комплекси, но една несигурност често ги съпътства – и това е нуждата да се възприемат като достатъчно умни или способни. Ако се чувстват изложени на показ или уязвими, те си мислят, че другите биха могли да се възползват от тях и да получат предимство над тях.

В такива ситуации те придобиват характеристиките на негативните Телци – стават язвителни и пасивни.

Стрелец се страхува, че хората ще го забравят

Въпреки че може да изглеждат неамбициозни, философски настроените представители на тази зодия имат голяма нужда да бъдат харесвани. За тях е важно всички да ги помнят с добро и приемат всяка критика към тях много лично.

Ако не получават похвала за работата или поведението си, ще се появи комплекс за малоценност. След това те придобиват характеристиките на „негативен Близнак“ - стават повърхностни, говорят несвързано, възбудени са и са много неловки в общуването.

Козирогът се страхува да се откаже

Хората, родени под този знак, са много несигурни и недоверчиви, когато става въпрос за емоционални взаимоотношения. Те вярват, че не са достатъчни за игрите на другите и се страхуват да не дадат доверието и чувствата си на някого и да бъдат наранени.

Точно затова се преструват на хладнокръвни, но в стресови ситуации тази уязвимост излиза на преден план. Тогава те придобиват характеристиките на негативните Ракове - те са капризни, притежателни, ревниви и много емоционални.

Водолеят крие липса на самочувствие

Въпреки че изглеждат безразлични към мнението на другите, представителите на тази зодия често крият липса на самочувствие. Тъй като обаче не искат да се слеят с тълпата, а по-скоро се стремят да останат индивидуалности, те решават да се преструват, че не са засегнати от преценките на другите.

В същото време се страхуват, че хората, на които държат, лесно ще ги заместят. В стресови ситуации те придобиват характеристиките на „негативни Лъвове“ – не искат да слушат, бягат от спорове и „гледат отвисоко“.

Рибите се страхуват от хората, които ги приемат „за даденост“.

Хората, родени под този знак, не са несигурни, те просто мислят твърде много за човешките взаимоотношения. Един от най-големите им страхове е, че другите ще ги приемат за даденост

Изтощени от грижите за другите, уморени и разочаровани, Рибите ще придобият характеристиките на „негативни Везни“ в стресови ситуации и ще станат критични, студени, изключително перфекционистични и няма да избират думи, които ще наранят другите.