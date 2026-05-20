Помощ за живота на един млад мъж

Абдулкарим Алсулейман Абдулханан е с диагноза лимфом на Ходжкин – IV клиничен стадий. Преминал е през множество линии терапия, включително химиотерапия, автоложна стволово-клетъчна трансплантация и лъчетерапия. Първоначално лечението в България води до значително подобрение на състоянието му. Последното PET/CT изследване от 20.04.2026 г. обаче показва нов тласък на заболяването и наличие на нови огнища. Клиничната комисия по хематология е взела решение за започване на лечение с Pembrolizumab (Keytruda) 200 mg i.v. на всеки 21 дни, с планирани 4 терапевтични цикъла.

Помощ за Боян

Закрила

Абдулкарим е сирийски гражданин и към момента е с прекратена процедура за международна закрила. Подадена е нова молба за закрила по хуманитарни причини. Поради липса на здравно осигуряване и прекратен достъп до системата на здравеопазване, Абдулкарим не може да получи животоспасяващото лечение, назначено от лекуващия екип. Семейството му вече е продало имущество, за да финансира предишна терапия в Турция, и няма възможност да покрие новото лечение.

Още: Да помогнем на Ваня да остане с децата си

Кампанията е необходима за спешно събиране на средства за започване на терапията. Повече подробности може да видите тук

Да помогнем за възстановяването на Дияна