Инцидент на кинофестивала в Кан предизвика евакуация по време на филмова прожекция

По време на прес прожекция на филма на Педро Алмодóвар "Горчива Коледа" в рамките на кинофестивала в Кан е възникнал медицински инцидент, който е довел до временно прекъсване на събитието. Според информация, съобщена от "Deadline", около 15 минути след началото на прожекцията в залата "Bazin" възрастен зрител е получил внезапно неразположение и е припаднал на мястото си. Присъстващи около него са реагирали незабавно, докато прожекцията е продължавала за кратко, преди служителите да разпоредят евакуация на залата.

Фестивалът в Кан по-късно потвърждава инцидента в официално изявление, като посочва, че човекът е бил в съзнание при извеждането му от киносалона и е бил транспортиран в болница за допълнителни медицински грижи. След намесата на спешните екипи прожекцията е била подновена от самото начало.

Залата "Bazin" се намира в комплекса Palais des Festivals и обикновено е домакин на прес прожекциите от конкурсната програма на фестивала.