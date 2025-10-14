Започна кандидатстването за третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“

МУЗИКАУТОР и Националният студентски дом обявяват начало на кандидатстването за третото издание на „Младежки конкурс за нова песен“. Музикантите могат да кандидатстват със своите авторски песни за участие до 31 октомври 2025 г.

Младежкият конкурс за нова песен ще се проведе и тази година на голямата сцена на Националния студентски дом в София между 12 и 14 ноември 2025 г. с подкрепата на Сдружението на авторите, композиторите и музикалните издатели МУЗИКАУТОР. Конкурсът продължава традицията на създадения през 1970 г. музикален форум за младежка авторска музика, известен като „Малкия Орфей“.

И тази година всички автори и изпълнители трябва да бъдат на възраст до 30 години. Участниците могат да се включат със свои оригинални произведения, които не са представяни в предишни конкурси и не са били в ротация в радио и телевизионния ефир. Не е задължително текстовете да са само на български език.

Песните кандидатстващи в тазгодишното издание трябва да имат регистрирани авторски права най-късно до датата на първата конкурсна вечер на 11 ноември 2025 г.

Регистрацията за участие се извършва онлайн чрез формуляр тук, където кандидатите трябва да приложат информация за авторите, описание на произведението, текст и демо версия във формат *.mp3.

След приключване на приема на заявки до 31 октомври, комисия от представители на МУЗИКАУТОР ще извърши селекция в периода 1–7 ноември, а имената на избраните участници ще бъдат публикувани на 10 ноември на сайта www.musicautor.org.

Третото издание на „Младежкия конкурс за нова песен“ ще се проведе в три поредни дни в Националния студентски дом. На 12 и 13 ноември ще се състои конкурсната част с изпълнения на живо, а на 14 ноември – финалният концерт, на който ще бъдат обявени победителите и връчени наградите. В журито ще участват утвърдени музиканти, продуценти и представители на различни жанрове от българската сцена, които ще оценяват песните по критерии като музикална композиция, текст, оригиналност, вокално изпълнение и въздействащ характер.

И тази година конкурсът ще отличи най-добрите автори и изпълнители с Първа награда (1500 лв.), Втора награда (1000 лв.), Трета награда (500 лв.), Награда на МУЗИКАУТОР (500 лв.), Награда „Вкусът на времето“ (500 лв.) и Награда на Българската музикална асоциация (БМА). За повече информация, запознайте се с регламента на събитието.

„Младежкият конкурс за нова песен е сцена за откриване на нови гласове и идеи. Той показва, че авторското творчество има силата да вдъхновява и да обединява поколения. За нас като организация, която защитава правата на авторите, е важно да подкрепяме младите таланти“, казва Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.

След успешните първи две издания през 2024 г., в които участие взеха над 100 групи и индивидуални изпълнители с общо 93 нови авторски песни и награден фонд от над 10 000 лева, конкурсът вече се утвърди като значимо събитие в българската младежка музикална сцена. Третото му издание обещава още по-силни емоции, нови гласове и вдъхновение за младите творци на България.