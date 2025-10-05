Войната в Украйна:

Защото подкрепя Израел: Отмениха концерта на Роби Уилямс в Истанбул

05 октомври 2025, 08:27 часа 402 прочитания 0 коментара
Властите в Истанбул отмениха концерта на британския певец Роби Уилямс, насрочен за 7 октомври, съобщи уебсайтът "Music-News". Няколко турски организации призоваха властите да отменят концерта, тъй като Уилямс преди това беше изразил подкрепата си за Израел. Бившият член на групата Take That сподели в Instagram, че нямал друг избор, освен да отмени концерта си. "Много съжалявам, че няма да мога да изнеса концерт в Истанбул следващата седмица. Властите на града отмениха концерта в интерес на обществената безопасност. Последното, което бих искал, е да застраша безопасността на феновете си – тяхната безопасност и сигурност са на първо място. Да завърша тази епична поредица от концерти пред турските си фенове беше моята мечта, предвид близките връзки, които семейството ми има с тази прекрасна страна.", написа той.

Съпругата на Уилямс, Айда Фийлд, е от турски произход. "Много се радвахме на този концерт, но решението да бъде отменен беше извън нашия контрол", заключи Уилямс.

Снимка: Robbie Williams/Instagram

Истанбул vs. София

Концертът, който трябваше да се състои на открита сцена в квартал Атакьой в западната част на Истанбул, щеше да бъде първият на Уилямс в града. Той е изнасял концерти в Бодрум. В интервю за турските медии той отбеляза, че е трябвало да посети Истанбул отдавна, съобщава БГНЕС.

Концертът на Роби Уилямс в Турция беше споменат от него и по време на шоуто му в София, което се проведе на 28 септември на Национален стадион "Васил Левски". В началото на концерта Уилямс разпяваше и надъхваше българската публика, а за да ни "жегне" и да ни накара да сме още по-шумни, каза, че една от следващите спирки на турнето му е в Турция, което накара българската публика да се "събуди".

