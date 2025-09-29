Див, приказлив, адски талантлив: Роби Уилямс с изумителен концерт в София (СНИМКИ)

Ако кажа, че не съм очаквала концерът на Роби Уилямс да бъде страхотен, ще излъжа. Но това, което ни се случи на 28 септември, беше едно от най-впечатляващите музикални събития в последните години в България. Толкова много талант, енергия, хумор и първокласна музика отдавна не беше изпълвала Националния стадион и дълго време ще е тема за щастливи разговори между хората, които го преживяха на живо.

Снимка: БГНЕС

Още: Камиони на Роби Уилиямс жертва на корупция у нас: Твърдение на ИПБ

Всъщност, перфектната музикална вечер започна още с отварянето на вратите и осигуряването на възможност зрителите да влязат на стадиона спокойно, по което време желаят и без излишно напрежение. В 18:30 ч. на сцената се качи българската звезда DARA. И макар да не е по музикалния вкус на всеки, певицата направи всичко възможно да раздвижи публиката с хитовете си и безспирните танци. Оглеждайки се, осъзнах, че и по-младите, и много от по-зрелите посетители знаят песните ѝ и ги пеят заедно с нея. Фактите са си факти. Освен това все още имахме неочакван бонус - въпреки прогнозата за времето и наличните облаци по цялото небе, дъжд все още нямаше.

Снимка: БГНЕС

След стегнатия 30-минутен сет на DARA дойде време и за The Lottery Winners - британските инди поп симпатяги, които са с Роби Уилямс по време на цялото му турне. Излизайки на стадиона, вокалистът им Том Райлънс призна, че може би малцина от България са чували за неговата група, но това не му попречи да спечели моментално публиката с чувството си за хумор. Това се оказа ключово, тъй като не само музиката, но и в голяма степен шегите ни подготвиха и за хедлайнера, заради когото всички бяхме дошли.

Но да се върна на The Lottery Winners - забавни и адски музикални, британците ни разтанцуваха подобаващо, накараха ни да се смеем искрено и ни признаха, че не са очаквали такава сърцата публика. Не, че не си го знаем, но винаги е приятно да го чуем отново. А, да, дъжд все още нямаше.

Роби Fuckin' Уилямс!

Снимка: БГНЕС

Точно в 20:45 ч. голямото шоу започна. Лекото застудяване, което бе започнало да пълзи по нетърпеливите ни тела, рязко се замени с еуфория. Роби Уилямс се появи в искрящо червено и ни заби с рокаджийското "Rocket" от новия му албум "Britpop", последвано от вечния хит "Let Me Entertain You". Това парче и посланието му бяха лайтмотив на целия му концерт - той бе дошъл, за да ни забавлява с музика и лични истории, а ние бяхме дошли, за да му дадем енергията да го направи. И именно тази енергия бе толкова мощна, че не спря да пулсира от сцената към публиката и обратно през цялото шоу.

Още: Iron Maiden идват с изцяло класически сетлист в София

Фотограф: Цветан Узунов

Роби Уилямс редуваше музика и истории, като и в двете бе еднакво добър. Искрена самоирония, пиперливи шеги и някои много лични истории - това бе част от шоуто на 51-годишната звезда. Някои биха измрънкали, че той не е стендъп комик, но аз бих казала, че Роби Уилямс бе по-забавен от всеки средностатистически комик у нас. Сетихте ли се за някого конкретно? Аз не.

Фотограф: Цветан Узунов

В двучасовото музикално пиршество, през което Роби смени три костюма - червен, цикламено и бял, чухме "Moonson", дивата "Rock DJ", "Love My Life" и "Strong". Последва обиколката на сцената от Golden Circle с "The Road to Mandalay", на която бяха събрани най-запалените фенове на Роби Уилямс. Чухме дори един от най-големите хитове на Take That - "Relight My Fire" (кавър на Дан Хартман), както и "Something Beautiful", "Millennium" и "Come Undone". Чухме дори поздрав от Роби за националния ни отбор по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство часове по-рано същия ден.

Снимка: БГНЕС

Музикантите от бандата на Роби Уилямс не бяха представени от индивидуални сола, както сме свикнали на повечето концерти. Този път публиката се побърка от кеф на кратки кавъри на "Ace of Spades", "Another One Bites the Dust", "Enter Sandman", "Y.M.C.A.", "Sweet Dreams" и "Hey Jude".

Още: Роби Уилямс обмисля продължение на биографичния си филм "Better Man"

Фотограф: Цветан Узунов

Финалът бе повече от емоционален. "She's the One" бе изпята специално за една дама от публиката - Гери, която бе избрана лично от Роби и призна, че това е седми концерт на любимия ѝ изпълнител, който тя гледа на живо, а нейна мечта е да ѝ посвети песен. Идеалната вечер бе завършена със задължителните "Feel" и "Angels", а именно на последната песен, сякаш по поръчка, започна да вали лек дъжд. Ей така, за тотален разкош. Макар че никой вече не се интересуваше дали ще се намокри. Защото енергията и неповторимото удоволствие от този концерт така се просмукаха у нас, че дори и след края му по терена хората още танцуваха, пееха и подсвиркваха щастливо.

Фотограф: Цветан Узунов

Щастие - това е думата, която описва концерта на Роби Уилямс. Изключителен талант, шоумен от най-висша класа, пълен със самоирония, пълен с енергия за публиката си и с нито следа от звезден прах. Роби просто ни взе на ръце и ни носи два часа с музика, хумор и блясък в очите. Това е той - Роби Fuckin' Уилямс!

Автор: Неда Ковачева