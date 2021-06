Звездният Майкъл Лийг от Snarky Puppy открива с Bokanté юбилейния A to JazZ Festival

Емблематичният международен фестивал A to JazZ,. Вече цяло десетилетие той дава начало на музикалното лято у нас с емоционален уикенд под открито небе. Едно от най-големите и значими събития от културния живот отново ще посрещне хилядите си фенове

Специални международни гости от САЩ, Великобритания, Холандия, Гърция, Турция и Гваделупа са сред музикантите, които ще взривят сцената на A to JazZ. Сред хедлайнерите са Bokanté – бандата с 8 музиканти от 4 континента на 4-кратния носител на Грами Майкъл Лийг от Snarky Puppy, които ще представят техния най-продаван, номиниран за „Грами“ албум „What Heat” от 2020 г.

Фокусът във втората фестивална вечер ще е своеобразен поклон към един истински гражданин на света – легендата Милчо Левиев, оставил наследство без аналог на глобалната музикална сцена и култура. Проектът „Милчо Левиев Завинаги“ ще представи неговите последни джаз аранжименти на емблематични музикални произведения, записани от него в албума „Соната 57“, издаден посмъртно през 2021 г. Те ще бъдат изпълнени от Антони Дончев Квартет, Дейвид Линч (САЩ) и Хюман Тъч (Гърция), в компанията на неповторимата Вики Алмазиду и виртуозът Теодосий Спасов.

Непознаващият граници Хосе Джеймс е хедлайнерът на закриващата вечер. Той пристига с най-новата си банда, за да представи двата си последни албума, издадени през 2020 и 2021 г., специално пред „феноменалната българска публика“, както самият Хосе я определя.

От Истанбул пристига зашеметяващата етно джаз изпълнителка на ней Бурджу Карада, която ще се качи на сцената заедно със своя квинтет.

Специален фокус на тазгодишния фестивал са младите български артисти и тяхната най-нова продукция, създадена в предизвикателните условия на изминалата пандемична година. Брилянтни български проекти като Терзийски-Логозаров с албума „Settlers“, „Сетива“ на Ангел Дюлгеров, певицата Лина Никол, Живко Василев Квинтет, триото Виа Мавис и The Essential FUNK Trombone на Вили Стоянов, Arrow и SoulBmoll ще направят фестивални премиери на новите си авторски албуми.

Богата допълнителна програма и много изненади са предвидили организаторите на A to JazZ за фестивалния уикенд. Лудешките джем сешъни, детската образователна програма A to JazZ Kids, сутрешната йога закуска и спортната зона отново ще са част от съпътстващите събития на фестивала. Очаквайте още актуални новини около невероятните емоции, които предстоят за всички меломани в летните вечери между 9-и и 11-и юли в Южен парк 2. За повече информация, детайли и новости около A to JazZ 2021 следете Facebook и Instagram, както и сайта www.atojazz.bg.

Входът за фестивала e свободен. A to JazZ Festival е под почетния патронаж на председателя на Столичния общински съвет Елен Герджиков и се осъществява с изключителната подкрепа на Столична община – Календар на културните събития, Национален фонд „Култура“, Фондация „Америка за България“ и Посолството на Република Турция в България.