"Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. Боли ги"

"Балабановци и Тошковци не могат да преглътнат факта, че си отиват. А те си отиват по най-грозния и омерзителен начин. След безобразния език от парламентарната трибуна миналата седмица, днес атакуват новия кабинет и процедурата по встъпване в длъжност. Боли ги."

С тези думи депутатът от "Продължаваме промяната - Демократична България" Лена Бориславова разкритикува парламентарната група на ИТН. В последните седмици колегите на Слави Трифонов демонстрират широк цинизъм, отправят клевети и обиди към депутати не само от ПП-ДБ, но и към общественици и цели социални групи и обществото. С думите си Бориславова вероятно илюстрира и последните социологически данни на "Маркет линкс" и "МЯРА", според които на новите избори ИТН би получила под 2%.

"Не мога да изпитам съчувствие след всичко, което причиниха с престоя си в политиката", пише още тя.

