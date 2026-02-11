Уставът на "Съвета за мир": Желязков надали е прочел "срамния документ"

"Кабинетът "Желязков" изглежда ще напусне властта, без да представи на обществото "Устава" на "Съвета за мир", който подписа. И това, колкото и да е скандално, не е чудно". Това пише в профила си в социалните мрежи евродепутатът от ЕНП Радан Кънев по повод инициативата на американския президент Доналд Тръмп, придобило насмешливото определение "частното НПО". Евродепутатът остро разкритикува за пореден път решението на властта да подпише неясно какъв документ с неясно какви мотиви.

"Документът е срамен, меко казано. Той поставя подписалите го в положение на лично подчинение на един човек - дори не една чужда държава, а човек. Документът опровергава изцяло както несръчните обяснения на Борисов и представители на ГЕРБ, така и "мотивите" (създадени постфактум) на МС. В него не се говори за Ивицата Газа, за Близкия Изток, за миграция. Но пък е ясно, че е учредителен акт на международна организация, "заместваща" ООН, подлежащ на ратификация от "държавите-членки". Няма никаква "неформална платформа за общуване". Документът не е официално публикуван дори на английски. Няма го - няма сайт на организацията. Няма го на официална американска платформа, въпреки че според чл. 11 "САЩ са депозитар". И това е обяснимо - САЩ не са го ратифицирали, не е одобрен от Сената. "Международната организация" е ЛИЧНА, тя не засяга отношенията между България и САЩ, защото САЩ не са държава-членка", обяснява Кънев.

Той спекулира дали изобщо премиерът в оставка Желязков е получил екземпляр и дали го е чел. "Или просто се е подписал и се е махнал. Ако е получил, може да поръча превод. Текстът се открива в няколко медии. Първо излезе в Times of Israel, откъдето повечето световни медии се запознаха. В България, в сайта на "24 часа" се намира писмото на Доналд Тръмп до Румен Радев (не до Желязков!), придружено с текста на "Устава". Двата текста - в израелската и българската медия, съвпадат", пише Кънев.

В публикацията си той е направил и превод на документа. "В очакване на официалната версия от правителството, всеки може да си прави изводите. Моят извод е, че няма да подкрепя - нито с гласа си, нито по друг начин - политическа сила, която не поеме ясен ангажимент да оттегли подписа на България под този срамен, унизителен и опасен за България акт", обяснява евродепутата.

