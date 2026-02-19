МВР и прокуратурата крият пълната истина за "Петрохан": Очевидните пропуски един след друг

"Знаете ли защо никой нормален не вярва на тези записи?! Защото, ако не се криеше и мажеше, трябваше да се случи следното: след като бяха намерени трите трупа и още двама възрастни и едно дете са в неизвестност, трябваше да се обявят за общонационално издирване по всички телевизии и социални медии – със снимки на издирваните и номера на кемпера." Това пише в свой пост във Facebook Биляна Грозданова в коментар за трагедията "Петрохан-Околчица".

"Антикорупционния фонд" за "Петрохан": Търсенето на информация не е натиск

Amber Alert

"При изчезване на дете, МВР разполага със системата „Amber Alert“ за социалните мрежи и телевизиите. Тя трябва да се задейства веднага! В България системата от камери на БГ ТОЛ и МВР позволява проследяване на регистрационен номер в реално време. Скриването на тази информация от гражданите в началото е необяснимо, ако целта е била реално спасяване. Щом не е имало желание за реално намиране, означава, че те са били мъртви. Никой не видя снимки на изчезналите, подробно описание, ръст, цвят на очите или как са били облечени в деня на изчезването. А точно това се прави в такива случаи по целия свят.", пояснява Грозданова.

Първата стъпка

Грозданова припомня, че "когато има изчезнало лице, първата стъпка на всяка полиция (от Интерпол до местното РПУ) е публичност. Снимката се разпространява по всички национални медии, за да могат гражданите да помогнат. Българското МВР има специална секция за това, но в случая „Петрохан“ такава кампания липсваше. Дори за секунда да си представим, че МВР е попаднало на съмнителна мрежа, това означава, че детето е било силно застрашено и издирването е трябвало да бъде с абсолютно всички възможни методи, но – не."

Златното правило

"Златното правило на „първите 48 часа“: в цял свят при изчезнало лице, особено ако има съмнения за престъпна мрежа, първите часове са критични. Липсата на снимки в медиите и социалните мрежи е директно нарушение на протоколите за спасяване. До обявяването, че са намерени още три трупа – а това е цяла седмица – се говореше само за едно - секти и педофили, без да се извършва разследване", допълва още тя.

По думите ѝ "скриването на факта, че се издирват още трима души в продължение на шест дни, се тълкува от мнозина като опит за „нагласяне“ на доказателствата спрямо версията за „психологическа нестабилност“ и „сектантска“ дейност поради намерената будистка литература."

Има записи, няма записи

"До 8 февруари се твърдеше, че няма записи и всички камери, включително и мястото за съхранение на записите, са изгорели. Няколко часа след намирането на кемпера с три трупа изведнъж се появяват най-нелепите записи, които са очевидни за всички, че са нагласени. Десет дни по-късно, след като случаят влезе в зрителното поле на световните медии, се появяват по-хубави записи – явно за тях са се постарали по-кадърни разбирачи.

Това пълно информационно затъмнение е най-силното доказателство, че официалната версия за „самоубийства“ е само повърхността на нещо много по-дълбоко.", пише още Грозданова.

"Много добре знаем какви са възможностите на изкуствения интелект и появяването на някакви записи след огромен обществен натиск е последното, на което някой ще клъвне. В ерата на Deepfake (дълбоки фалшификати) и мощните инструменти за видеообработка, появата на „доказателствени записи“ със закъснение е меко казано подозрителна. Докато тези записи не бъдат проверени от независими международни ИТ експерти, те остават просто „дигитална продукция“ в очите на критично мислещите граждани.",

Автор: Биляна Грозданова