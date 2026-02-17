Спорт:

"Eвропа на две скорости" устройва България, но само ако е в първата скорост

"Eвропа на две скорости" в сегашния вид на предложението е сериозен шанс за България - но само ако е в първата скорост. Такова мнение изразява в свой пост във Фейсбук евродепутатът от ПП-ДБ Радан Кънев.

Според него инициативата ни дава шанс "да излезем от режима на "изоставане", "догонване", "присъединяване" и прочие комплексарски мотивации".

"И да минем - най-сетне - в режим на изграждане на Европа такава, каквато ние я искаме и виждаме. Режим на самочувствие и амбиция", категоричен е той.

Кънев подробно развива тезата си:

Нека погледнем предложението по политики и да оценим интереса си:

1. Засилена обща политика по отбрана и сигурност, в т.ч. единен пазар на отбранителната промишленост

Тук интересът ни е несъмнен и огромен - и от гледна точка на сигурността, и на традиционната отбранителна промишленост, и на иновативните решения, в които имаме няколко потенциална "шампиона" в сателити, дронове и т.н.

Конкретно в отбраната, като страна с най-много и невралгични външни граници, ние всъщност имаме само два избора - активно участие в обща европейска политика или примиряване с ролята на американски клиент, тръпнещ дали (по-скоро кога) ще бъде "продаден" в рамките на поредния Art of the Deal...

На обратна позиция са неутралните държави в ЕС - Ирландия, Австрия. Това не е изненада. Същото се отнася за тези, които вече функционират като чужди клиенти - основно Унгария и Словакия с днешните си правителства.

2. Засилена индустриална политика и Made in EU

Тази политика е сложна и спорна от гледна точка на ЕС като цяло. Тя е обаче без съмнение полезна за България. Нашият износ е изключително за ЕС, и непропорционално за Германия, която е ясният двигател на "първата скорост". Преди всичко тази полза е доказана - в периода на Ковид, когато пазарите бяха принудително затворени от скъсаните световни вериги на доставка, България счупи всички рекорди по индустриален продукт и износ, единствено за ЕС, преимуществено за "първата скорост".

Разбираемо е защо държави със световен, а не европейски, пазар като Швеция и Дания не са ентусиазирани. Но нашият случай е съвършено различен. Показателно е включването на Нидерландия, която по принцип не е протекционистична - но разумно иска място на масата на "първата скорост".

3. Общи капиталови пазари

Тук българският бизнес има ясен интерес - достъпът до финансиране в България е ограничен, капиталовият пазар е в най-добрия случай пеленаче. Особено фирмите - а те не са малко - с модерно производство имат сериозен интерес от единен пазар на финансови услуги.

Тъкмо обратен е интересът на Ирландия и Люксембург например - те активно се възползват от фрагментацията на капиталовите пазари и играят роля, далеч надвишаваща мащаба на икономиките им. Роля, от която печелят и техните фирми, и техните бюджети. Нашият случай е точно противоположен. Интересна е активната позиция на Германия, която досега беше спирачка пред капиталовия съюз, заради ревниво пазената роля на Франкфурт.

За интеграция в единен капиталов пазар, на нас са ни нужни някои реформи, които бездруго са отдавна наложителни - например модерни и работещи правила за несъстоятелност.

4. Премахване на пречките пред Единния пазар и особено пред Енергийния съюз

България е сред държавите с най-ясен интерес от пълноценна енергийна свързаност, това е безспорно във всички експертни среди, независимо дали са ядрено, въглищно, газово или ВЕИ "лоби". И отдавна работим за премахване на "тапите" в електроенергийния пазар, без особен успех.

Извън енергетиката, отварянето на конкурентен пазар в различни регулирани сектори - транспорт, обществени поръчки, строителство и реновиране, рециклиране на материали - е в обществен интерес, но не е в интерес на местните монополисти. Те ще влияят против, в т.ч. корупционно. Генерално, експортният и отворен характер на икономиката ни се ползва от премахване на вътрешните бариери.

Извън секторния поглед - не само България има полза да е в "първата скорост" - "първата скорост" има нужда от България (и Гърция) по географски и геополитически причини. Излазът на Черно море, съответно Кавказ и Средна Азия, достъпът до пазарите и ресурсите на Източното Средиземноморие, връзката с Турция - това са все фактори, които правят България полезна и важна за една по-единна Европа.

Десислава Любомирова
