"МВР лъже, клевети, краде. МВР трябва да се разруши": Иван Калчев за случая "Петрохан"

Единственото, което е 100% сигурно от случая "Петрохан" досега, и за което имаме консенсус: МВР лъже. МВР трябва да се разруши изцяло и да се съгради наново. Грузински модел. Това мнение изрази в профила си във Facebook Иван Калчев, който беше кандидат за депутат на "Демократична България" преди 4 години, като участва като доброволец във войната в Украйна. Той коментира трагедията с шест трупа в хижа "Петрохан" и връх Околчица.

ОЩЕ: Още съмнения по случая "Петрохан": Как МВР откри Starlink, а руснаците не успяват в Украйна

И обяснява позицията си така:

МВР лъже, но и клевети - абсолютно стандартна практика е да се изнасят лични данни за жертви и да им се вменява вината, а също и да бъдат заливани с помия в медиите.

МВР клевети, но и краде - дори ако утре министър, секретар или шеф на дирекция каже, че тревата е зелена, знаем, че през това време са си увеличили заплатите, пуснали са търг за нови коли и са поискали увеличение на бюджета.

МВР краде, но и в същото време ще използва новите коли, за да вози и ескортира пияни на кютюк мутроиди, дилъри и сводници.

МВР прави чадър на мафията, но за сметка на това и бие - както можем да потвърдим всички, пострадали на протести. Докато те бие, те снима с телефона и качва видеото в милиционерската група, където брадати мутраци с татуировки на ЧВК Вагнер мастурбират на портрет на Путин.

МВР бие, а след това и лъжесвидетелства - още се точи на втора инстанция делото за ареста ми на сборището на гешевтатурата, по което 6 милиционера свидетелстваха как съм размахал с една ръка велосипеда си във въздуха, докато прескачам мантинела, от което водач на куче, който не е бил този ден на работа, си бил одрал ръката на венеца, който е с предпазител.

ОЩЕ: Умишлен монтаж или камерата толкова си може: Съмнения за един от записите по случая "Петрохан"

Но и това не е най-страшното. Всъщност никой в МВР не може да каже "тревата е зелена", а ще избълва някакво извращение с българския език от типа "В хода на дознанието се установи, че лицето, което имало връзки с лицето, казало на лицето, че са налице данни, че растителността от рода на райграса..." и тн.

Всички професии си имат жаргон, но във всички останали случаи това е за да се предаде повече, а не по-малко специфично значение. Милиционерският език се състои от кухи, помпозно звучащи фрази, пръкнали се единствено от комплексарщина за собствената неграмотност. Аз съм почитател на силния вариант на теорията на Уорф-Сапир - езикът изцяло определя мисленето. Ако езикът ти е пълен с кухи фрази, то неизменно и мисленето ти става такова.

Единственото, което е 100% сигурно от случая Петрохан досега, и за което имаме консенсус: МВР лъже. МВР лъже, но и... Публикувахте от Иван Калчев в Понеделник, 9 февруари 2026 г.

Какво трябва да се направи?

МВР трябва да се разруши изцяло и да се съгради наново. Грузински модел.

Трябва да се разбутат районните и да се направи ново структуриране за големите градове, отговарящо на административното делене. Трябва да се уволнят абсолютно всички от министъра до чистачката на последното РУ и да се обяват нови конкурси.

Трябва да има ротация на началниците на районните, за да не изграждат връзки с организираната престъпност по места - 2 години си шеф в един град, след това задължително се местиш в друга област.

ОЩЕ: Вижте кадрите от хижа "Петрохан", които МВР разпространи (ВИДЕО)

Трябва да има силен отдел за вътрешни разследвания, и хванатите в корупция да изхвърчат моментално от системата без никакви обезщетения и с отнемане на категорията за пенсиониране, и за инспекторите от вътрешния отдел да има тлъсти бонуси за всеки разкрит случай. Тези също трябва да са с ограничен мандат, или да са само хора точно преди пенсиониране, които няма да си рискуват собствените пенсии заради един рушвет.

Трябва да има персонална отговорност - който е издал заповед да се бият мирни протестиращи, ще им плаща обезщетенията от джоба си.

Правата идват с отговорности - както наказанията за нападение върху полицай са по-големи, така трябва да е и за нарушенията и престъпленията, извършени от униформени - за редовите се умножава по 2, на началниците им - по 4.

ОЩЕ: "Перфектно по Агата Кристи": Психиатър видя съмнителни неща в случая "Петрохан и Околчица"

И да, разбира се, не на последно място - със същите полеви тестове, с които се тестват шофьорите, ще се тестват и служителите на случаен принцип, и докато са готови резултатите от кръвния - ще са и без значка, и без книжка. А ако излезе положителен - пак всичко по две.

Докато не направим такава цялостна реформа, дори в някакъв хипотетичен вариант да сме си оправили съдебната система и прокуратурата, пак нищо няма да се е променило, защото системата ще може да ражда само смешни брифинги и томове, пълни с негодни доказателства.