Що е то "Национална агенция"? Имаме и Национална мрежа за децата

Малко по административни въпроси: гледам съобщение, че правосъдният министър Георгиев е "разпоредил проверка" как Иво Калушев е "успял" (според бтв) да регистрира сдружението си като "национална агенция". Няма никаква нужда от проверка и министърът много добре знае това, защото е юрист, преподавател и поначало е внятен. Това пише в профила си във Facebook журналиста Полина Паунова, след като стана ясно, че правосъдният министър Георги Георгиев разпореди на Агенция по вписванията да провери как е регистрирано сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии" на намерения мъртъв Ивайло Калушев.

Журналистката добавя, че "няма никакъв проблем каквато и да е неправителствена организация да се впише като име "национална агенция", защото:

Национална агенция може да бъде част от наименование. Не може да бъде "държавна агенция", което е орган. Национална агенция не е орган на нищо.

Неправителствените организации се вписват след проверка, че няма проблем с регистрацията им (в което се включва името им).

В България има "Национална мрежа за децата", за която са чували всички министри, в това число и Георги Георгиев. Националната мрежа за децата е НПО, което е давало становища в парламента, към министерства, партнирало си е и е спорило с МОН, МЗ и прочие в годините назад. На никого не му е хрумвало, че има проблем с думата "национална". Защото проблем няма.

"Давам идея на Министерството на правосъдието: от 2002 година в България има регистрирана Глобална инициатива за психиатрия. Да видят как е взела регистрация, да разследват инопланетяни и да се обърнат към галактическа станция за становище. Всяка лудост трябва да има предел. Институционалните бълнувания - също", завършва тя.