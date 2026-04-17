Борислав Сарафов е в предизборна кампания - въпросът е в чия полза

В момента изглежда така, че Борислав Сарафов не само, че ръководи прокуратурата, но и че провежда една предизборна кампания. Единственият въпрос е в чия полза я провежда. Това, което се случва, е абсолютно недопустимо.

Това заяви пред БНР Адела Качаунова, съпредседател на Българския хелзинкски комитет. "Това, което прави в момента прокуратурата, е, че Сарафов звучи така, сякаш той самият е в предизборна кампания. Въпросът е на кои партии служи и това могат да бъдат само партиите на статуквото, защото те са единствените, които получават полза от това", обясни тя.

Според нея не може да се чака да бъде избран следващ Висш съдебен съвет. Тя смята, че в новия парламент няма да има мнозинство от 160 гласа, но: "Въпреки това политическите представители са длъжни да намерят компромис. Не се очаква една партия да има конституционно мнозинство. Очаква се партиите да могат да проведат разговор помежду си и да стигнат до правилно решение за страната. Разбира се, трябва да се случат и двете неща - да бъде сменен Сарафов час по-скоро, за да се спази законът, а и не само законът, но и Конституционният съд ни каза, че няма противоречие на Конституцията, трябва да бъде избран и нов Висш съдебен съвет, независимо кой какво мнозинство е събрал. Това е идеята на 160 гласа - за да не бъде това един партиен избор на една единствена партия, а да бъде междупартиен, което е гаранция за независимост".

"Това, което прави в момента МВР, е изключително убедително, още повече, че те го правят с конкретни данни без репресивни методи - поне такива сигнали досега не са стигнали до нас. Предишни години в предишни управления на МВР е имало подобни данни. В момента на брифинг на Министерски съвет чуваме как буквално се смачкват дела, които е трябвало прокуратурата да продължи", коментира Качаунова относно купения и зависим вот.

По думите ѝ прокуратурата не е нито отчетна, нито прозрачна: "Напротив, те се окопитват. По-скоро ние наблюдаваме една мафиотизирана структура, която не желае да разкрие сама себе си".

"Няма как да възстановим доверието в системата, докато всичко това се случва. То не може да бъде обяснено, защото в крайна сметка ние трябва да им кажем, че това е една престъпна група, която управлява съдебната власт", коментира Адела Качаунова.

Според нея единствено сигнал отвън на системата, т.е. от политическите играчи, може да принуди прокурорската колегия да приложи закона: "Изглежда, че всички останали - Конституционен съд, Върховен касационен съд, са безсилни да се справят с това, което имаме".