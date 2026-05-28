"Борисов и Пеевски предлагат на Радев наемниците си в правосъдието"

28 май 2026, 12:25 часа
"В момента Сарафов е на тезгяха и Борисов и Пеевски показват на Радев колко лесно и безпроблемно може да изкара мандата си, без да бъде закачан от съдебната система, а защо не техните наемници в съдебната система да не проработят и за него." Това каза пред БНР адвокатът и правозащитник Михаил Екимджиев, като добави, че не е имало предварителна уговорка, а "в момента тече тази търговия", и коментира:

"В тази система, в която доминира хаосът, не можем да търсим логика и предвидимост. Когато става дума за хора, които нямат своя воля, чест и достойнство, а просто козируват и правят на момента това, което поискат от тях техните стопани, ние трябва да се догаждаме какви са настроенията и кефовете на Борисов и Пеевски и оттам вече да се сещаме какво ще се случи със Сарафов".

Според него "менторите на Сарафов - преди всичко Пеевски и по-малко Борисов - правят една демоверсия колко лесно би могъл да живее Радев и неговото управление, когато имат една такава покорна съдебна система и само с едно щракане с пръсти и най-страшният представител на тази система изчезва":

"Страхотно е изкушението една нова власт, без опит в административното управление на държавата, да се изкуши от това да няма никакви проблеми със съдебната система, защото ние знаем и другото лице на Сарафов - как бяха образувани дела срещу министри, срещу Кирил Петков, срещу Лена Бориславова".

По думите на Екимджиев от гледна точка на първите стъпки на министъра на правосъдието Николай Найденов, който в кариерното си израстване има връзка с Цацаров, индикацията е, че в съдебната система нищо сериозно няма да се случи.

Адв. Екимджиев изказа предположение, че може да се стигне до провал на всички опити за проветряване на съдебната система.

Ивелин Стоянов
