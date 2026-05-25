"Ето ви модела Радев - Пеевски - Борисов нагледно": БОЕЦ разнищи новия зам.-министър в МРРБ

25 май 2026, 18:02 часа 1539 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
"Румен Радев назначи преди дни Павлета Пеловска за заместник-министър на МРРБ. Павлета Пеловска е дългогодишен кадър на ГЕРБ. Същата е бивш зам. кмет на район "Изгрев" по времето на ГЕРБ, което е политическо назначение. Същата е представител на ГЕРБ в 23-РИК София през 2023 година", пишат от БОЕЦ в социалната мрежа и посочват, че това е моделът "Радев - Пеевски - Борисов нагледно.

Коя е майката на Пеловска?

Майката на Павлета Пеловска е известната Даниела Пеловска, която през 2013 г. предаде простеста срещу кабинета Борисов-1 за високите цени на тока и отиде на преговори лично с него в Министерски съвет", разказва БОЕЦ. 

Припомняме, че тогава на въпрос вярно ли, че дъщеря й е зам.-кмет в район „Изгрев", а синът й юрисконсулт в Столична община, Даниела Пеловска каза, че позицията на един човек не е съизмерима с качеството на децата му. „Аз лично се гордея с децата си, защото те не са назначени по политическа линия", посочи тогава тя.

"След това прескочи в ДПС - Добрич. Представител на ДПС в РИК - Добрич. Лично посреща и развежда Йордан Цонев, други лидери на ДПС и Пеевски в областта, пише още БОЕЦ.

Според тях връзката на Радев с ГЕРБ и ДПС е видима дори за "заслепения комсомол на ПБ".

"Даниела Пеловска е известна фигура в Добрич, приватизатор на Макаронената фабрика. Чрез фирмата "Сердика турист" тя притежава и голям хотел на морето в Кранево – “София пласт”. Проверка в Агенцията по вписванията показва, че Пеловска е доста имотна и на практика е милионер.

Била е член на НС на СДС, напуснала през 2005 г, за да стане водач на листата на Новото време в Добрич на парламентарните избори.

Дъщерята на Пеловска арх. Павлета Пеловска, родена 1984 г. е била управляваща на Макаронената фабрика заедно с майка си, а после е назначена от ГЕРБ за заместник-кмет в столичната община, район Изгрев.

Синът на Пеловска Васил Руменов Пеловски през 2010 г. печели конкурс и е назначен като юрисконсулт в Столична община при ГЕРБ и Фандъкова", пишат БОЕЦ и цитират за това Биволъ.

"Новият модел много прилича на стария"

"Сериозен" политически път - СДС, Новото време, ГЕРБ, ДПС и сега акостира през дъщеря си при Румен Радев. Този "нов модел" много, ама много прилича на стария! Ама направо си е същия! Не ли? Представяте ли си каква борба срещу корупцията на модела "Борисов-Пеевски" ще падне?", изтъкват БОЕЦ.

