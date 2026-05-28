Големият спектакъл с Мюмюн: Не се връзвайте, че някой удря по модела на Пеевски

28 май 2026, 14:44 часа
Снимка: Колаж/Actualno.com
"Голям спектакъл. Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн заради обществена поръчка за 5 милиона лева. Моментът не е случаен - големият празник Курбан Байрам. За Мюмюн още преди изборите се говореше, че ще бъде жертван. Знаково все пак. Хем се създава напрежение, хем имиджово. Кърджали, "крепост" и всички познати клишета. И "операцията" е същата. Римейк на стар филм. Не се връзвайте, никой не удря по модела на Пеевски."

Това написа в профила си в социалните мрежи журналистът Емилия Милчева по повод полицейската акция в Община Кърджали, претърсването на офиси и изземването на документи от сградата и разпита на градоначалника в областната дирекция на МВР.

Казусът предизвика политическо напрежение на активисти на ДПС към вътрешния министър Иван Демерджиев и обвинения в "полицейски произвол".

"Не е нужно да ни третират като престъпници, ние не сме такива. Държавата има нужда от решение на редица проблеми, а не да се правят показни пиар акции. Да спрат с цирковете! Не съм престъпник!", каза кметът на Кърджали след излизавето си от разпита, продължил над три часа. "Ако кметът на Кърджали не е извършил закононарушение, няма за какво да се притеснява", каза от своя страна вътрешният министър Иван Демерджиев и поясни, че "има данни за влияние по поръчка за милиони".

ДПС Кърджали Ерол Мюмюн Емилия Милчева
Ивелин Стоянов Редактор
