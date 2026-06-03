Радар за икономика: Най-важните новини на 03 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 03 юни 2026 г.

България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит: Препоръката на ЕК е факт, на ход е Съветът на ЕС

Европейската комисия препоръча днес, 3 юни, България да бъде поставена в процедура по прекомерен дефицит. Очакваната новина, за която премиерът Румен Радев заговори още в края на миналата седмица, бе оповестена от изпълнителния орган на ЕС в рамките на пролетния Европейски семестър. Процедурата по прекомерен дефицит (ППДФ) е механизъм, който има за цел да гарантира, че страните членки на ЕС възстановяват или поддържат дисциплината в държавните си бюджети.

Още: България да бъде поставена в процедура по свръхдефицит: Препоръката на ЕК е факт, на ход е Съветът на ЕС

След дълго и скъпо парти: Гълъб Донев отвори чекмеджетата и показа откъде идва дефицитът

Държавната хазна е изправена пред безпрецедентно изпитание, след като реалните числа зад гордо рекламираните балансирани бюджети най-после излязоха наяве. Поредица от отлагани плащания за милиарди, безконтролно раздуване на разходите за купуване на политическо одобрение и изпразнени авансово държавни дружества са поставили страната на прага на наказателна процедура от Брюксел. "Финансовата реалност в момента показва стряскащ дефицит от 7,4% или над 1,5 млрд. евро, ако не се предприемат незабавни и болезнени мерки за свиване на разходите". Горчивата диагноза беше поставена от финансовия министър Гълъб Донев. След дълго и скъпо парти: Гълъб Донев отвори чекмеджетата и показа откъде идва дефицитът

Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", Спецов не се е отчитал от първия си работен ден

Евгени Симеонов Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл". Това съобщи на брифинг вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев след края на заседанието на правителството в сряда. "Причините за тази смяна са комплексни, но доводите са категорични. Предложението беше прието единодушно от Съвета по сигурност и потвърдено от Министерския съвет", обяви Пулев.

Още: Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", Спецов не се е отчитал от първия си работен ден

Ракети към Кувейт и Бахрейн доведоха до нова рязка промяна в цената на петрола

Цената на петрола продължи да се повишава в сутрешната сесия, след като напрежението в Близкия изток отново се изостри, а преговорите между САЩ и Иран остават без съществен напредък, предаде Ройтерс.Напрежението на пазарите се засили, след като Иран изстреля балистични ракети към Кувейт и Бахрейн.Според американските въоръжени сили атаките не са достигнали целите си, а в отговор американски сили са нанесли удари по иранския остров Кешм. Ракети към Кувейт и Бахрейн доведоха до нова рязка промяна в цената на петрола

ОИСР понижи прогнозата си за икономическия растеж на България

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) очаква растежът на българската икономика да се забави до 2,5 на сто през 2026 г. и до 2,3 на сто през 2027 г. Според публикувания днес най-нов доклад "Икономически перспективи“ на организацията по-високите цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток ще намалят реалните доходи и ще окажат натиск върху вътрешното търсене в страната ни.

ОИСР понижи прогнозата си за икономическия растеж на България