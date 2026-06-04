Унгария и Украйна се споразумяха по един от най-спорните въпроси между тях

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви, че Унгария и Украйна са постигнали ключово споразумение за правата на унгарското малцинство в Украйна, което ще позволи отварянето на първата глава в преговорите с Киев за членство в ЕС, предаде Ройтерс. Мадяр обаче написа във Фейсбук публикация, че правителството му не подкрепя ускорени преговори с Украйна за членство в ЕС.

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Ден по-рано Петер Мадяр потвърди, че между Унгария и Украйна се водят неформални преговори относно езиковите, културните и образователните права на унгарското малцинство, живеещо в Закарпатието. "Засега тези преговори напредват много окуражаващо. Надяваме се, че те могат да бъдат приключени на техническо ниво тази седмица", съобщи Мадяр по време на посещението си в Германия.

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Той също така заяви, че като малцинство, основно изискване е човек да може да използва родния си език в детска градина, училище, в администрацията или да може да отстоява своите културни права. Държава, която желае да започне преговори за присъединяване към Европейския съюз, трябва да зачита тези права, припомнят агенциите.

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Петер Мадяр подчерта, че е много оптимистично настроен относно разрешаването на този спорен проблем с Украйна, който продължава повече от десет години. „Готови сме да отворим нова глава в унгарско-украинските отношения“, подчерта той. „Използването на родния ви език в детска градина, училище, в администрацията — това не е нещо допълнително. Това е основно човешко право. Страна, която иска да започне преговори за присъединяване към ЕС, трябва да уважава тези права. Оптимист съм, че можем да решим този спор, който се влачи от повече от 10 години“, категоричен бе Мадяр.