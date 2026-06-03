Нетаняху отговори публично на Тръмп, след като беше навикан от президента на САЩ заради Иран (ВИДЕО)

"Няма да влизам в детайли за разговори, които сме водили хиляди пъти. Ако си мислите, че това е било криза, трябва да чуете какво сме говорили друг път". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за CNBC. Нетаняху, за когото Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест заради военни престъпления в Газа, коментира информацията как Тръмп му е крещял в последния им засега телефонен разговор и го е обвинявал, че си е загубил ума – ОЩЕ: Тръмп е сравнил със земята Нетаняху заради Ливан. Израелски министър казва "не" на Тръмп по въпроса
По думите на Нетаняху, те двамата с Тръмп са съгласни за "много неща" - той конкретно посочи иранската ядрена програма и че двамата с американския президент не искали Иран да е заплаха нито за Израел, нито за САЩ – да няма инструментите (т.е. ракетите) да осъществи ядрен удар. Нетаняху добави и, че с Тръмп винаги намирали начин да действат заедно: "Несъгласни сме сутринта и до следобед действаме заедно".
Q: Trump called you "fucking crazy."— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Netanyahu: Sometimes, as in the best of families, we have these tactical disagreements. We always find a way to work them out.
We can disagree in the morning, and we have a common action by the afternoon. pic.twitter.com/fNedBpFm3l
На въпрос дали в крайна сметка връзката му с Тръмп вече се е променила, отговорът беше – не. Израелският премиер каза, че Тръмп бил най-добрият приятел на Израел, който страната може да има в Белия дом:
Netanyahu on Trump:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
My relationship with Trump is the same.
He respects me, and I respect him.
We always find a way to work out our differences. pic.twitter.com/G99D0tKxAN
Нетаняху каза и, че омразата спрямо Израел растяла постоянно, защото страната се защитавала и най-вече защитавала себе си - Още: Кувейт е свалил 30 ирански ракети и дронове, удар по летището уби индийски гражданин (ВИДЕО)
Q: The hatred toward Israel is only rising by the day.— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Netanyahu: They hate us because we defend ourselves. pic.twitter.com/ONHlvLxg9V