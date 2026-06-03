Войната в Украйна:

Нетаняху отговори публично на Тръмп, след като беше навикан от президента на САЩ заради Иран (ВИДЕО)

03 юни 2026, 18:47 часа 617 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху отговори публично на Тръмп, след като беше навикан от президента на САЩ заради Иран (ВИДЕО)

"Няма да влизам в детайли за разговори, които сме водили хиляди пъти. Ако си мислите, че това е било криза, трябва да чуете какво сме говорили друг път". Това заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху в интервю за CNBC. Нетаняху, за когото Международният наказателен съд в Хага издаде заповед за арест заради военни престъпления в Газа, коментира информацията как Тръмп му е крещял в последния им засега телефонен разговор и го е обвинявал, че си е загубил ума – ОЩЕ: Тръмп е сравнил със земята Нетаняху заради Ливан. Израелски министър казва "не" на Тръмп по въпроса

По думите на Нетаняху, те двамата с Тръмп са съгласни за "много неща" - той конкретно посочи иранската ядрена програма и че двамата с американския президент не искали Иран да е заплаха нито за Израел, нито за САЩ – да няма инструментите (т.е. ракетите) да осъществи ядрен удар. Нетаняху добави и, че с Тръмп винаги намирали начин да действат заедно: "Несъгласни сме сутринта и до следобед действаме заедно".

На въпрос дали в крайна сметка връзката му с Тръмп вече се е променила, отговорът беше – не. Израелският премиер каза, че Тръмп бил най-добрият приятел на Израел, който страната може да има в Белия дом:

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Нетаняху каза и, че омразата спрямо Израел растяла постоянно, защото страната се защитавала и най-вече защитавала себе си - Още: Кувейт е свалил 30 ирански ракети и дронове, удар по летището уби индийски гражданин (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Нетаняху Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху война Израел война Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес