Демоните на Сърбия: Д-р Бисер Банчев в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)

„Сръбското общество се опитва да се пребори със своите демони. Тази вътрешна драма не е от вчера, не е дори от момента, в който Вучич стана президент през 2017 г.“, заяви в Студио Actualno Балкани д-р Бисер Банчев от Института по балканистика към Българската академия на науките (БАН). Повод за разговора беше ескалацията на протестите в Сърбия в края на май, когато улиците на Белград се изпълниха с протестиращи студенти срещу режима на Александър Вучич.

Демоните на сърбите

Според него демони на сръбското общество са още от войните за разпадане на Югославия, а някои специалисти твърдят, че те са още от Втората световна война.

Гостът смята, че смяната на режима на Вучич минава през избори, но по думите му един такъв режим има много здрави опори в задкулисието, в невидимите нишки, които могат да създадат един или друг публичен ефект.

„Кандидатът на опозицията е актуалният ректор на Белградския университет. Ясно е, че по принцип истинските интелектуалци, истинските университетки преподататели винаги са по-свободомислещи и няма как да приемат факта, че един режим толкова дълго време управлява и толкова дълго контолира живота на хората“, коментира д-р Банчев.

Сръбското вляние в Северна Македония

Д-р Банчев смята, че не се е засилило сръбското влияние в Северна Македония, а винаги го е имало, просто сега е станао по-видимо.

„Ръководните структури на югославските служби са били в Белград и когато се разделиха бившите югославски републики и цялото наследство като информация и като хора, които са се обучавали - те останаха под контрола на новото сръбско правителство и то ги използва максимално“, смята гостът.

Той обърна вниманиее, че все още се пенсионират хора, които са започнали да работят в службите, в държавната администрация, в дипломатическия апарат в края на 80-те години.

„Те са абсолютно обременени и предават на тези, които идват след тях“, добави още д-р Банчев.

Ето защо по думите му едно от исканията на българската държава в преговорния процес на Сърбия е максимално отваряне на бившите югославски служби.

Според него в Северна Македония също е важно да се отворят архивите, но по-интересният архив е в Белград, а не в Скопие

Инструмент за натиск ли са тези архиви и има ли действащи политици в тях – чуйте отговора на д-р Банчев в предаването. ОЩЕ: Инерцията в Хърватия срещу България: Рашко Иванов в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)