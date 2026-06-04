Тръмп: Преговорите с Иран вървят много добре, може да има споразумение през уикенда (ВИДЕО)

Самите преговори с Иран вървят много добре. Може и да има споразумение, може и да няма, но ако то се случи, може да е през уикенда. Така отговори американският президент Доналд Тръмп на въпрос относно преговорите между Вашингтон и Техеран.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
The negotiation itself is going very well... It might not happen, but if it happens, it might happen over the weekend. pic.twitter.com/ukx5OhvXAP
На теория, те са доста близо до подписването на споразумението. Но по отношение на онова, което видяхте през последните няколко нощи, пак ще кажа: за танго са нужни двама“, добави той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
In theory, they are pretty close to signing the paper.
On what you saw for the last few nights: it takes two to tango. pic.twitter.com/j6z0PjP8ve
Тръмп не пропусна да заплаши Иран. „Можем да изчакаме още 2–3 седмици и да унищожим всички. Много лесно е да се направи. Но ако можем да постигнем нещо с преговори, което ще постигне същото, без да убиваме всички, бих искал да направя това“, каза още той.
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
We could go another 2–3 weeks and wipe everybody out. Very easy to do.
But if we can get something down in writing that will accomplish the same thing without killing everybody, I would like to do that. pic.twitter.com/6StRHrcjRR
Малко по-рано иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че контактите с американците не са прекъснати и са обменени съобщения относно необходимостта от спиране на атаките срещу Бейрут. Въпреки това обаче не е постигнат забележим напредък в процеса на преговорите. „Връщането на преговорната маса е обусловено от гарантирането на правата на иранския народ, приключването на войната в Ливан и спиране на напрежението в региона“, предупреди Арагчи.
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Същевременно по-рано тази вечер Иран обяви, че е ударил командния център на американски разрушител в Оманския залив. Техеран предупреди за по-нататъшни отмъщения срещу американските сили. Информацията, която е на държавната агенция Fars, не може да бъде потвърдена официално за момента.
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