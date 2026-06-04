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Тръмп: Преговорите с Иран вървят много добре, може да има споразумение през уикенда (ВИДЕО)

04 юни 2026, 1:34 часа 247 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп: Преговорите с Иран вървят много добре, може да има споразумение през уикенда (ВИДЕО)

Самите преговори с Иран вървят много добре. Може и да има споразумение, може и да няма, но ако то се случи, може да е през уикенда. Така отговори американският президент Доналд Тръмп на въпрос относно преговорите между Вашингтон и Техеран.

На теория, те са доста близо до подписването на споразумението. Но по отношение на онова, което видяхте през последните няколко нощи, пак ще кажа: за танго са нужни двама“, добави той.

Тръмп не пропусна да заплаши Иран. „Можем да изчакаме още 2–3 седмици и да унищожим всички. Много лесно е да се направи. Но ако можем да постигнем нещо с преговори, което ще постигне същото, без да убиваме всички, бих искал да направя това“, каза още той.

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Малко по-рано иранският външен министър Абас Арагчи потвърди, че контактите с американците не са прекъснати и са обменени съобщения относно необходимостта от спиране на атаките срещу Бейрут. Въпреки това обаче не е постигнат забележим напредък в процеса на преговорите. „Връщането на преговорната маса е обусловено от гарантирането на правата на иранския народ, приключването на войната в Ливан и спиране на напрежението в региона“, предупреди Арагчи.

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Същевременно по-рано тази вечер Иран обяви, че е ударил командния център на американски разрушител в Оманския залив. Техеран предупреди за по-нататъшни отмъщения срещу американските сили. Информацията, която е на държавната агенция Fars, не може да бъде потвърдена официално за момента.

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Доналд Тръмп мирни преговори война Иран Абас Арагчи
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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