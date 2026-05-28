Следващият задържан ще е ковчежникът на ДПС - кметът Ревански. Обикновените мюсюлмани не отидоха да подкрепят Ерол Мюмюн

"Очаквам следващият задържан да е ковчежникът на ДПС - Радослав Ревански." Това прогнозира в интервю пред БНР бившият член на ДПС и председател на Националното движение за права и свободи (НДПС) Гюнер Тахир, който коментира задържането за разпит на кмета на Кърджали. Самият Ревански пък е кмет на община Белица и бивш депутат от ДПС.

"В много епизоди, откакто Ерол Мюмюн става заместник-председател на ДПС и кмет на Кърджали, той стана по-нагъл дори от Делян Пеевски. Да не забравяме и материалното му състояние, дори външният му вид се промени, никой не го пита колко десетки хиляди струват само очилата му". По думите му кметът на общината е изпълнител на партийната воля, а в ДПС партийната воля е равнозначна на Делян Пеевски.

Заместник-председателката на Народното събрание от ДПС Айтен Сабри заяви, че приемат като неуважение към членовете на ДПС и техните избиратели това, че Ерол Мюмюн, който е и заместник-председател на ДПС, е задържан на втория ден от Курбан байрам.

Тахир не се съгласи с това твърдение: "Тя самата каза, че там за подкрепа са апаратът на ДПС и хората, които са зависими от ДПС. Не виждам обикновените мюсюлмани да са отишли там, за да подкрепят кмета. ... Не трябва да се отъждествяват двете неща, законът трябва да се спазва по всяко време".

