Зеленски: Войната в Украйна вече не е приоритет за САЩ, на опашката сме след Иран

Президентът Володимир Зеленски заяви по време на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, че приключването на войната в Украйна вече не е приоритет за САЩ. Според него основната загриженост на Вашингтон е ситуацията с Иран, съобщи Укринформ.

"Поддържаме връзка с американската страна по отношение на преговорите ни. Очакваме пристигането на преговорния екип, но според мен това отнема твърде много време. За съжаление, днес не сме в центъра на вниманието. Според мен Иран е въпрос номер едно за САЩ и чак след това идва въпросът за Украйна. За съжаление, ние сме на опашката, когато става дума за тези войни", отбеляза Зеленски, цитиран от БТА.

Още: "Налагат ви неизгодна сделка": Марк Рюте с обръщение към руските мъже, призовани на фронта (ВИДЕО)

В същото време той подчерта, че за Украйна най-важният въпрос е прекратяването на войната, така че "не можем да чакаме на опашката, докато всички останали разрешат всички конфликти по света и тогава дойде нашият ред".

Украинският президент повтори, че за да сложи край на войната, е готов за преговори във всякакъв формат, включително среща с руския президент Владимир Путин. В същото време, каза той, най-справедливият формат е този, в който участват не само Украйна и Русия, но и САЩ и Европа.

Още: Гръмко "бум" за Путин от Зеленски на най-важния икономически форум в родния град на руския диктатор – Санкт Петербург (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Наистина вярвам, че САЩ са най-силните, които могат да принудят Путин да сложи край на войната. И затова винаги съм казвал, че най-добрият вариант за нас е Вашингтон да се включи в преговорите, както и Европа", заяви Зеленски. Той добави, че благодарение на сегашната ситуация на бойното поле и успешните дипломатически удари срещу страната агресор, Украйна вече може да участва в мирните преговори "на равна нога с руснаците".

В понеделник началникът на президентската администрация Кирило Буданов заяви, че в близко бъдеще в Киев се очаква да пристигне американска преговорна делегация, водена от Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Още: Гняв след като бензинът взе да липсва и в Московска област, но официално: Русия е велика (ВИДЕО)