Съзнава ли Рубио, че Гренландия е част от Дания: Вижте отговора на държавния секретар (ВИДЕО)

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че преговорите с Дания и Гренландия относно използването на острова за колективна отбрана напредват добре, предаде Ройтерс. По време на изслушване пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, той увери, че САЩ водят ежемесечни разговори с двете страни и очаква добри новини.

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Държавният секретар подчерта, че споделя мнението на президента Тръмп, че настоящите споразумения за американско военно присъствие в Гренландия са недостатъчни и че би било по-лесно САЩ да притежават територия, която защитават.

На въпрос дали съзнава, че Гренландия е част от Дания, той отговори: „Засега“.

Q: I assume you are aware that Greenland is part of Denmark?



Rubio: For now.pic.twitter.com/7CeVNfDpK3 — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Рубио заяви също, че Венецуела се нуждае от свободни медии и нова избирателна комисия, за да може да проведе избори, отбелязва Франс прес. След залавянето на Николас Мадуро през януари страната е във фаза на възстановяване, според държавния секретар на САЩ. Той подчерта, че свободните медии трябва да се развиват, политическите партии трябва да имат време да се организират и е необходима нова избирателна комисия, пише БТА.

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Рано е да се говори за избори през 2027 г., минали са само 5 месеца от ареста на Мадуро, което е недостатъчен срок, добави Рубио. След залавянето на бившия венецуелски президент САЩ и временното правителство на Делси Родригес се споразумяха да възстановят дипломатическите си отношения. Президентът Тръмп приветства реформите, предприети от правителството на Родригес, особено в петролния и минния сектор.

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Рубио добави пред Камарата на представителите, че САЩ не задържат продажбата на оръжия за Тайван на стойност до 14 млрд. долара, но сделката все още е в процес на преглеждане. Държавният секретар на САЩ съобщи също, че се работи по насрочването на среща на лидерите на държавите от КУАД (САЩ, Индия, Австралия, Япония) през тази година, вероятно в рамките на друго международно събитие.