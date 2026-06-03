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Нетаняху обясни как САЩ могат да отворят Ормузкия проток (ВИДЕО)

03 юни 2026, 19:03 часа 442 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Нетаняху обясни как САЩ могат да отворят Ормузкия проток (ВИДЕО)

"Могат да отворят Ормузкия проток, но за целта трябват собственици на кораби (и товари), които искат да поемат финансовия риск (плавателните им съдове) да бъдат ударени (от ирански дрон или ракета)". Така израелският премиер Бенямин Нетаняху отговори на въпрос на CNBC защо Съединените щати не могат да отворят Ормузкия проток. "Възможно е, но не е лесно", добави министър-председателят на Израел, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа.

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Според Нетаняху, американският президент Доналд Тръмп иска да реши казуса "Иран" чрез дипломатически натиск. По-точно – да бъде иззет иранският ядрен материал (обогатен уран) и да бъде "разградена" инфраструктурата на иранската ядрена програма, центрофугите за обогатяване на уран, с които може да бъде направена ядрена бомба:

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Същевременно израелският премиер поясни на въпрос има ли или няма примирие, че сега има "тактически маневри" и Иран със сигурност знае какво каза Тръмп – че ако се налага, пак ще има пълномащабни военни действия. "Израелските сили са готови. Американските сили са готови. Иран си играе с огъня", подчерта Нетаняху.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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