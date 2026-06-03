Нетаняху обясни как САЩ могат да отворят Ормузкия проток (ВИДЕО)

"Могат да отворят Ормузкия проток, но за целта трябват собственици на кораби (и товари), които искат да поемат финансовия риск (плавателните им съдове) да бъдат ударени (от ирански дрон или ракета)". Така израелският премиер Бенямин Нетаняху отговори на въпрос на CNBC защо Съединените щати не могат да отворят Ормузкия проток. "Възможно е, но не е лесно", добави министър-председателят на Израел, който е издирван от Международния наказателен съд в Хага за военни престъпления в Ивицата Газа.
Q: Why can't the U.S. just open the Strait of Hormuz?— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Netanyahu: Well, you can, but you need shipowners who will take on the financial risk of being hit. pic.twitter.com/FLoWdv17nN
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Според Нетаняху, американският президент Доналд Тръмп иска да реши казуса "Иран" чрез дипломатически натиск. По-точно – да бъде иззет иранският ядрен материал (обогатен уран) и да бъде "разградена" инфраструктурата на иранската ядрена програма, центрофугите за обогатяване на уран, с които може да бъде направена ядрена бомба:
Netanyahu on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Trump believes he can solve the enrichment problem with diplomatic pressure and tough negotiations.
I think he should be given a chance. pic.twitter.com/1Z6eeGcefv
Същевременно израелският премиер поясни на въпрос има ли или няма примирие, че сега има "тактически маневри" и Иран със сигурност знае какво каза Тръмп – че ако се налага, пак ще има пълномащабни военни действия. "Израелските сили са готови. Американските сили са готови. Иран си играе с огъня", подчерта Нетаняху.
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Israeli forces are ready. U.S. forces are ready.
Iran is playing with fire. pic.twitter.com/7hTztyoPjn
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