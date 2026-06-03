Филм за насилието над животни, изборите и загубата: Любо Йончев за новата продукция "Зъби" (ВИДЕО)

Злото никога не остава отвън. В един момент, рано или късно, то влиза там, където не трябва.

Това каза режисьорът и продуцент Любо Йончев в предаването "Студио Actualno" във връзка с новия късометражен филм "Зъби", който поставя въпроса за зависимостта у дома и контролираната бруталност на кучешките боеве. Млад баща се движи в свят, в който напрежението не избухва, а се натрупва - и постепенно преобразява интимността отвътре.

"Почти няма филми, които са за насилието над животни. Имаме такива проблемни ситуации и аз виждам как хората реагират и се обединяват, когато излезе такъв случай. И си казах, че трябва да направя такъв филм", обясни Йончев.

Филмът наблюдава как интимността се пренарежда под продължителен натиск - не чрез внезапен взрив, а чрез бавна вътрешна трансформация.

"Боевете с кучета са част от целия житейски път на персонажа. Тази идея се роди след като прочетох една статия на разследващи журналисти, които бяха разбили канал за нелегални кучешки боеве в България", разказа режисьорът.

Екипът на филма се обръща директно към бъдещите си зрители, разчитайки на краудфъндинг като важна стъпка към реализирането на филма. Краудфъндинг кампанията можете да откриете тук.

Повече за филма и неговите послания - вижте в интервюто.