В Румъния обезвредиха мина, изплувала на брега

Румънските военноморски сили детонираха противопехотна мина, изхвърлена днес на черноморския бряг на страната, съобщи Министерството на отбраната, цитирано от Ройтерс. Министерството заяви, че мината е руска, тип YaRM. Тя е открита на плаж между населените места Вама веке и Дой май. Институцията не уточни възрастта на мината.

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Румъния, България и Турция създадоха съвместна работна група за обезвреждане на плаващи мини в Черно море. Румънски войници са неутрализирали девет от общо 156 дрейфуващи мини, които са били открити и унищожени в Черно море от началото на войната в Украйна преди четири години, заявиха румънските военноморски сили.

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