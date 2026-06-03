Вероятните стартови 11, с които ще играят фаворитите за световната титла на Мондиал 2026

След броени дни започва Световното първенство по футбол 2026, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Първият двубой е на 11 юни с участието на домакина Мексико и Южна Африка. Малко по-късно ще дойдат и първите мачове на големите фаворити за световната титла. На този етап най-големи шансове за световна титла се дават на Испания и Франция, следвани от Англия, Бразилия, Аржентина, Португалия и Германия.

С какви състави ще играят Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аржентина, Португалия и Германия?

Всички участници на Мондиал 2026 обявиха съставите си за Световното първенство, като вече могат да се правят и предположения как ще изглеждат стартовите 11 на всеки един отбор. Изброените фаворити за световната титла несъмнено ще ротират съставите си, особено в груповата фаза, но най-вероятните стартови 11 изглеждат по следния начин:

Испания

(4-3-3): Симон; Йоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурея; Педри, Родри, Фабиан Руис; Ямал, Оярсабал, Нико Уилямс

Селекционер: Луис де ла Фуенте

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Франция

(4-2-3-1): Менян; Кунде, Салиба, Упамекано, Ернандес; Рабио, Чуамени; Дембеле, Олисе, Дуе; Мбапе

Селекционер: Дидие Дешан

Англия

(4-2-3-1): Пикфорд; Джеймс, Гехи, Конса, О'Райли; Андерсън, Райс; Сака, Белингам, Езе; Кейн

Селекционер: Томас Тухел

Бразилия

(4-4-2): Алисон; Уесли, Маркиньос, Габриел, Дъглас Сантос; Луиш Енрике, Каземиро, Бруно Гимараеш, Рафиня; Винисиус, Куня

Селекционер: Карло Анчелоти

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Аржентина

(4-3-3): Мартинес; Молина, Отаменди, Ромеро, Таляфико; Мак Алистър, Паредес, Енцо Фернандес; Меси, Алварес, Алмада

Селекционер: Лионел Скалони

Португалия

(4-3-3): Коща; Кансело, Рубен Диаш, Инасио, Нуно Мендеш; Жоао Невеш, Витиня, Бруно Фернандеш; Бернардо Силва, Кристиано Роналдо, Жоао Феликс

Селекционер: Роберто Мартинес

Германия

(4-2-3-1): Нойер; Кимих, Та, Шлотербек, Раум; Павлович, Горецка; Сане, Мусиала, Вирц; Хаверц

Селекционер: Юлиан Нагелсман

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