Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Вероятните стартови 11, с които ще играят фаворитите за световната титла на Мондиал 2026

03 юни 2026, 23:19 часа 590 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Вероятните стартови 11, с които ще играят фаворитите за световната титла на Мондиал 2026

След броени дни започва Световното първенство по футбол 2026, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Първият двубой е на 11 юни с участието на домакина Мексико и Южна Африка. Малко по-късно ще дойдат и първите мачове на големите фаворити за световната титла. На този етап най-големи шансове за световна титла се дават на Испания и Франция, следвани от Англия, Бразилия, Аржентина, Португалия и Германия.

С какви състави ще играят Испания, Франция, Англия, Бразилия, Аржентина, Португалия и Германия?

Всички участници на Мондиал 2026 обявиха съставите си за Световното първенство, като вече могат да се правят и предположения как ще изглеждат стартовите 11 на всеки един отбор. Изброените фаворити за световната титла несъмнено ще ротират съставите си, особено в груповата фаза, но най-вероятните стартови 11 изглеждат по следния начин:

Испания

(4-3-3): Симон; Йоренте, Кубарси, Лапорт, Кукурея; Педри, Родри, Фабиан Руис; Ямал, Оярсабал, Нико Уилямс

Селекционер: Луис де ла Фуенте

Още: Майка му го спаси от сигурна смърт във войната, а той написа история и стана най-голямата легенда на родината си

Ламин Ямал

Франция

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

(4-2-3-1): Менян; Кунде, Салиба, Упамекано, Ернандес; Рабио, Чуамени; Дембеле, Олисе, Дуе; Мбапе

Селекционер: Дидие Дешан

Англия

(4-2-3-1): Пикфорд; Джеймс, Гехи, Конса, О'Райли; Андерсън, Райс; Сака, Белингам, Езе; Кейн

Селекционер: Томас Тухел

Бразилия

(4-4-2): Алисон; Уесли, Маркиньос, Габриел, Дъглас Сантос; Луиш Енрике, Каземиро, Бруно Гимараеш, Рафиня; Винисиус, Куня

Селекционер: Карло Анчелоти

Още: Участник на Мондиал 2026 не успя да замине за Северна Америка

Неймар и Винисиус

Аржентина

(4-3-3): Мартинес; Молина, Отаменди, Ромеро, Таляфико; Мак Алистър, Паредес, Енцо Фернандес; Меси, Алварес, Алмада

Селекционер: Лионел Скалони

Португалия

(4-3-3): Коща; Кансело, Рубен Диаш, Инасио, Нуно Мендеш; Жоао Невеш, Витиня, Бруно Фернандеш; Бернардо Силва, Кристиано Роналдо, Жоао Феликс

Селекционер: Роберто Мартинес

Германия

(4-2-3-1): Нойер; Кимих, Та, Шлотербек, Раум; Павлович, Горецка; Сане, Мусиала, Вирц; Хаверц

Селекционер: Юлиан Нагелсман

Още: Цифрите не лъжат: суперкомпютър обяви новия световен шампион

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Англия отбор Испания отбор Германия отбор Португалия отбор Франция отбор Аржентина отбор Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес