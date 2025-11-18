Студио Actualno:

Община Пазарджик и Алиансът за социална отговорност организират регионална среща

18 ноември 2025, 10:59 часа 248 прочитания 0 коментара
Община Пазарджик, в партньорство с Националния алианс за социална отговорност (НАСО) и регионалното представителство на организацията за област Пазарджик, организира регионална работна среща на тема „Развитие на социалните услуги на територията на община Пазарджик“. Събитието ще се проведе на 18 ноември 2025 г. от 11:00 ч. в Пленарна зала на Община Пазарджик, ет. 2.

Регионалната среща има за цел да представи актуалните насоки за развитие на социалните услуги, както и да очертае механизмите за партньорство между местната власт, социалните услуги и дирекциите „Социално подпомагане“. Специално внимание ще бъде отделено и на ролята на НАСО в подкрепа на системата от социални услуги на местно и национално ниво

В рамките на дискусионната част участниците ще имат възможност да обменят опит и да представят успешни и иновативни практики от своята работа.

Събитието ще бъде открито от кмета на Община Пазарджик Петър Куленски.

Антон Иванов
