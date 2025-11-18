"Преди 10 години те нарекох "новия Левски" от лоялност": Режисьорът Максим Генчев моли Делян Пеевски за пари

Противоречивият български режисьор Максим Генчев предприе пореден противоречив творчески ход, този път с открито писмо в профила си в социалните мрежи до лидера на ДПС-НН Делян Пеевски за пари за филма му за Караджата.

Той му напомня, че преди 10 г. го е нарекъл новия Левски и бил оплют, но сега бил принуден да го моли за пари за Караджата, защото "турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите".

Ето целия текст:

"Открито писмо до Делян Пеевски! Уважаеми, господине! Преди 10 г те нарекох "новия Левски" от лоялност, понеже единствената тв, която излъчи филма ми "ДЯКОН ЛЕВСКИ" беше твоята (канал 3). В продължение на 10 г всякакви сайтове, които днес те възхваляват, ме плюха заради сравнението: " Пеевски-Левски! " Днес съм принуден да те помоля за бюджет за КАРАДЖАТА, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите, които завладяват властта с единствена цел - отмъщения и своещина, а аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми!!!"

Максим Генчев, който тази година навърши 71 години, е автор и режисьор на редица противоречиви патриотични филми за национални герои. Досега е направил "Левски" и "Ботев", които предизвикаха скандали заради историческата истина и за начина, по който събира пари за проектите си. Сега събира пари за нов филм - за "Караджата".

