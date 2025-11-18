Студио Actualno:

"Преди 10 години те нарекох "новия Левски" от лоялност": Режисьорът Максим Генчев моли Делян Пеевски за пари

18 ноември 2025, 14:10 часа 324 прочитания 1 коментар
"Преди 10 години те нарекох "новия Левски" от лоялност": Режисьорът Максим Генчев моли Делян Пеевски за пари

Противоречивият български режисьор Максим Генчев предприе пореден противоречив творчески ход, този път с открито писмо в профила си в социалните мрежи до лидера на ДПС-НН Делян Пеевски за пари за филма му за Караджата.

Той му напомня, че преди 10 г. го е нарекъл новия Левски и бил оплют, но сега бил принуден да го моли за пари за Караджата, защото "турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите".

Още: Трие ли някой миналото на Максим Генчев? Режисьорът твърди, че вече няма биография (ВИДЕО)

Ето целия текст:

"Открито писмо до Делян Пеевски! Уважаеми, господине! Преди 10 г те нарекох "новия Левски" от лоялност, понеже единствената тв, която излъчи филма ми "ДЯКОН ЛЕВСКИ" беше твоята (канал 3). В продължение на 10 г всякакви сайтове, които днес те възхваляват, ме плюха заради сравнението: " Пеевски-Левски! " Днес съм принуден да те помоля за бюджет за КАРАДЖАТА, тъй като турците (ДПС) уважават националния ни герой повече от българите, които завладяват властта с единствена цел - отмъщения и своещина, а аз нямам властова подкрепа нито през соца, нито през прехода, а само врагове на делото ми!!!"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Максим Генчев, който тази година навърши 71 години, е автор и режисьор на редица противоречиви патриотични филми за национални герои. Досега е направил "Левски" и "Ботев", които предизвикаха скандали заради историческата истина и за начина, по който събира пари за проектите си. Сега събира пари за нов филм - за "Караджата".

Още: Режисьорът Максим Генчев търси 150 литра кръв за новия си филм (СНИМКА)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
Делян Пеевски Максим Генчев
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес