Започна почистване и боядисване на кръговите на мостa над р. Марица в Пазарджик

Започнаха дейности по основно почистване и боядисване на кръговите кръстовища при моста над река Марица. Инициативата е част от кампанията на Общината за подобряване на градската среда и повишаване на безопасността на движение. Планираните дейности включват почистване на замърсени участъци като премахване на прах, натрупана мръсотия и стари маркировки, както и подмяна и възстановяване на хоризонтална маркировка, където е необходимо.

След приключване на дейностите на кръговите на моста на река Марица, дейностите по почистване и полагане на маркировката ще продължат от другата страна на моста и по бул. Христо Ботев.

По време на ремонтните дейности е възможно временно ограничение на движението в определени участъци. Шофьорите се призовават да преминават с повишено внимание и да следват обозначенията и указанията на служителите на пътната безопасност.