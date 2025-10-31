Община Пазарджик откри нови два СТЕМ центъра

Днес Пазарджик прави още една уверена крачка по пътя към модерното образование. Заедно с ръководствата на НУ "Никола Фурнаджиев" и ОУ "Христо Ботев" в село Сарая открихме два нови STEM центъра – пространства, в които децата учат чрез практика, експерименти и екипна работа. Това написа кметът на Пазарджик Петър Куленски в социалната мрежа "Фейсбук". Центровете включват нови кабинети по природни науки, Математика и Дизайн и 3D прототипиране. В тях учениците ще наблюдават, експериментират, конструират и откриват. Микроскопи и комплекти за безопасни опити, сензори и учебни комплекти по науки. Манипулативи и „математика в действие“. Роботи, комплекти с микроконтролери, 3D принтери и софтуер за моделиране.

STEM средата доказано повишава интереса и мотивацията на учениците, защото превръща абстрактните уроци в реални предизвикателства, които се решават с ръце, очи и екип. В тези зони децата изследват, конструират, тестват и подобряват – процес, който естествено развива критично мислене, упоритост и умения за работа в група. Когато математиката срещне технологиите, а природните науки – дизайна и инженерното мислене, ученето става смислено и запомнящо се.

STEM центровете са и мост към света извън класната стая – към университети, бизнес и стажове – като осигуряват равен достъп до съвременни ресурси за всяко дете в Пазарджик и ги подготвят за професиите на бъдещето. А няма по-важно нещо от това да създадем условия за повече сигурност и перспективи за бъдещето на нашите деца.

Той благодари на директорите г-жа Анна Пашова и г-жа Ирина Василева, на институциите, на учителите, родителите и партньорите, които вярват в нашите деца и не спират да работят за бъдещето им.

Благодаря, че се отварят широко нови врати към по-смели мечти в нашия Пазарджик.