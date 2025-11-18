Войната в Украйна:

Вървял по платното: Пешеходец загина в Чирпанско

18 ноември 2025, 14:09 часа 296 прочитания 0 коментара
Пешеходец на 70 години е загинал при пътен инцидент в Чирпанско. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР в Стара Загора.

Катастрофата е станала снощи около 18:00 часа.

По първоначална информация на второстепенен път, намиращ се на територията на община Чирпан, се е движил лек автомобил „Нисан“, управлявана от 59-годишна жена. 

Пострадалият се е движил по пътното платно, когато е настъпил сблъсъкът. Водачката на автомобила е тествана за употреба на алкохол с техническо средство, като резултатът е отрицателен. 

Образувано е досъдебно производство.

БТА припомня, че от началото на месеца в страната са станали 281 катастрофи с 27 загинали и 354 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5913, загиналите са 400, а ранените 7365.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 15 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

Спасиана Кирилова
