В още един окупиран украински град руснаците гонят собствениците на жилища и се самонастаняват (ВИДЕО)

За нови случаи на произвол от страна на руските "освободители" в окупираните части на Украйна алармират местни украинци, останали в тези места под руска власт. След драстичните случаи на отнемане на законно придобити жилища в окупирания Мариупол, сега за такива случаи се представят доказателства и в Мелитопол в Запорожка област - също окупиран от руските сили още през февруари 2022 г.

В Мелитопол жители на имоти са изгонени от апартаментите си, а цялата сграда, в която те се намират, е пререгистрирана, като за нов неин собственик се води окупационното "правителство". Назначените от Русия власти отказват да признаят правото на собственост на законните притежатели на апартаментите дори чрез съда, с мотива, че сделките са били извършени преди окупацията.

За това сигнализират собственици на апартаменти в сграда № 70 на улица "Беляева" в Мелитопол, които са записали и видеообръщение, адресирано до руските власти, прокуратурата и Следствения комитет.

"Ние сме повече от 30 души. И всеки от нас е придобил жилището си честно – по договори за споделено строителство и договори за покупко-продажба. Нашата сграда на ул. "Беляева" 70 беше готова за живеене още преди началото на специалната военна операция (войната на Русия срещу Украйна - бел.ред.), което се потвърждава от украински документи и снимки от това време. След като регионът попадна под руски контрол, ние продължихме да оформяме документите си за собственост. Някои от нас получиха технически паспорти, платиха държавната такса и подписаха договори с руската газова служба и "Енергосбит" (фирма за доставка на електроенергия - бел.ред.). Имаше и такива, които вече се бяха нанесли в апартаментите си и плащаха сметки за комунални услуги. През 2023 г. подадохме заявление до Министерството на собствеността и поземлените отношения с молба апартаментите ни да не бъдат обявявани за безстопанствени. Отказът на молбите ни дойде чак една година по-късно. И докато ние чакахме отговор от министерството, като собственик на сградата вече е било регистрирано правителството на Запорожка област, както се вижда от извлечение от "Росреестър" (Руската федерална служба за държавна регистрация, кадастър и картография - бел.ред.). Жителите на сградата бяхме помолени да освободим домовете си, а договорите ни за комунални услуги бяха прекратени", се казва в жалбата на местните жители, цитирана от ASTRA.

Сигнал до Путин - естествено без никакъв резултат. Властите оспорват и решенията на съда

Още преди година те са отправили и видеообръщение към Путин - очаквано без всякакъв резултат. Окупационните власти са ги посъветвали да се обърнат към съда. Само че и в съда въпросът не се решава в тяхна полза.

"Ситуацията в съда се развива по различен начин. Правата на собственост на някои собственици бяха признати наскоро, но властите оспорват решението на съда. Други искове пък вече се отхвърлят, въпреки че става въпрос за идентични обстоятелства", казва във видеото една от потърпевшите - Алена.

Това се потвърждава от друга собственичка - Виктория, която отбелязва, че е спечелила едно от делата, но окупационните власти оспорват решението на съда.

"Нашият е единственият апартамент, който е напълно завършен и готов за нанасяне. Вече имахме няколко дела и спечелихме едно, но властите обжалват; те не са доволни от това, че искаме да си върнем имота. <…> Не можем да си върнем това, което е наше. <…> Те вече промениха проекта за един от апартаментите, за да ни е по-трудно да си го върнем. Защото нашите документи са по един проект, а техният показва нещо съвсем различно", казва тя.

Русия масово конфискува жилища на украинци

Аналогична е ситуацията в Мариупол, както вече сме писали. Русия възпрепятства местни жители, принудително напуснали Украйна след като градът бе окупиран от руснаците, да се върнат в града, за да се борят за правата върху жилищата си. А онези украинци, които са останали в града, са тормозени от окупационните власти, които им отнемат имотите. Домовете им са обявявани за "безстопанствени", за да бъдат предадени на руските сили за сигурност.

Както вече писахме, Русия ще легализира конфискацията на апартаменти от жители на окупираните украински територии. Така уж "безстопанствените" жилища ще могат да бъдат превръщани в руска държавна собственост. Съответно тези къщи и апартаменти са раздавани на длъжностни лица - военни, полицаи, учители и други. До август 2025 г. окупационните власти вече са направили списък с 550 000 такива "безстопанствени" имоти, сочат данни на "Росреестър".