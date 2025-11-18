Kaufland дари над 30 000 лв. за отлични ученици и студенти в нужда

Средствата ще бъдат разпределяни от фондация BCause

30 000 лв. бяха събрани тази година в общата благотворителна кампания на Kaufland България и поп идола DARA „Дари с DARA и Kaufland“. Средствата ще подкрепят отлични ученици от 11 и 12 клас и студенти в държавни учебни заведения, които са изгубили единия или двамата си родители, или са израснали в институции, чрез програмата „Готови за успех“ на фондация BCause.

Инициативата „Дари с DARA и Kaufland“ започна през февруари 2024 г., когато DARA се включи активно в каузата и всеки месец насърчаваше своите последователи да подкрепят кампанията чрез избрани продукти от асортимента на Kaufland. Част от средствата от продажбите им бяха насочвани към стипендии за млади хора с отличен успех и силна мотивация за развитие. От декември към продуктите с кауза се присъединяват и oригинален немски брецел и протеиново хлебче от Kaufland пекарна. Кампанията ще продължи и през следващата година.

Тази година 158 ученици и студенти получиха финансова подкрепа по програмата. Стипендиите им дават възможност спокойно да продължат образованието си, а също така им отварят врати към професионалното им бъдеще чрез менторство, допълнителни обучения и срещи с водещи работодатели.

„Готови за успех“ е дългогодишна програма на фондация BCause, създадена през 2006 г. с цел да осигури стабилна опора на млади хора, изправени пред житейски трудности. Тя предоставя не само финансово обезпечение за учебния процес, но и среда, в която стипендиантите могат да развият увереност, да изградят умения и да получат достъп до професионална общност. Подборът се базира на доказани академични постижения и ясно заявено желание за развитие – качества, които програмата насърчава чрез менторство, обучения и възможности за реални контакти с работодатели.

Преди броени дни Програма „Готови за успех“ на Фондация BCause навърши 20 години. За две десетилетия тя се превърна в едно от най-обичаните дарителски начинания в България. От старта ѝ до днес са отпуснати 2185 годишни стипендии на обща стойност 3 669 800 лв. Всички средства са дарени от над 40 компании и стотици индивидуални дарители.

Повече информация за кампанията „Дари с DARA и Kaufland” можете да откриете на kaufland.bg