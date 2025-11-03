С концерт посветен на „Queen“ започва двумесечният музикален кинофестивал „Синестезия“ в Пазарджик

На 4 ноември от 19:00 ч., в залата на Младежки дом – Пазарджик, ще бъде открито първото издание на „Синестезия“ – музикален кинофестивал, който обединява живи концерти, музикални документални и игрални филми, както и творчески ателиета. Откриващото събитие ще бъде специалният концерт „Acoustic QUEEN Project“ на „Фондацията“, посветен на легендарния Фреди Меркюри и емблематичната британска рок група Queen.

На сцената ще излязат едни от най-обичаните български музиканти – Дони, Славчо Николов, Венко Поромански, Михаил Шишков – син, Иван Лечев и Славин Славчев. Публиката ще има удоволствието да чуе 20 от най-емблематичните песни на Queen, изпълнени в характерния стил на групата. След емоционалното откриване с „Фондацията“, „Синестезия“ ще продължи с богата програма от събития, в които музиката и киното се срещат в общо пространство на вдъхновение и творчество.

7 ноември, 18:30 ч. – прожекция на документалния филм „Петолиние на паметта“ на режисьора Марио Кръстев, който изследва музиката като културна памет чрез лични истории, архивни кадри и съвременни интерпретации.

След прожекцията ще се състои концерт на братя Владигерови – виртуозно дуо, което обединява джаз, етно мотиви и класическо звучене.

8 ноември, 19:00 ч. – концерт „Картини от Пиацола“, посветен на 100-годишнината от рождението на Астор Пиацола. Проектът на акордеониста Калоян Куманов ще представи емблематични творби като Adios Nonino, Libertango, Oblivion, Violentango и други.

През уикенда ще се проведе Ателие за кино монтаж – практическа работилница за млади творци и любители на киното, под ръководството на опитен режисьор на монтажа.

От началото на ноември ще бъде представена фотографската изложба „Бразилски звук“ на Орестес Локател, предоставена от Културен институт „Зенон“, Бразилия. Изложбата е визуално пътешествие през бразилската музикална култура – от уличните самба паради до интимните сцени на босанова, изпълнени с цветове, ритъм и емоции.

Фестивалът „Синестезия“ ще продължи през ноември и декември с още концерти, прожекции, срещи с творци и тематични събития, представящи разнообразни жанрове, култури и артистични гледни точки. Очаква се програмата да утвърди Пазарджик като център на иновативни културни инициативи, които обединяват изкуствата и вдъхновяват публиката.

Фестивалът „Синестезия“ се реализира в рамките на проект BG-RRP-11.021-0019 „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце“ по компонент 11 „Социално включване“, инвестиция 6 „Развитие на културните и творчески сектори“, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“. Проектът се изпълнява от Община Пазарджик и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел е да се стимулират местните културни политики, стратегическото планиране и проактивната културна среда чрез повишаване на административния капацитет на общината, разширяване на обхвата и въздействието на съществуващите културни инструменти, насърчаване на партньорства и обмен на опит с европейски културни центрове.