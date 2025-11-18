Студио Actualno:

Пребили го непознати: 15-годишен е в болница

18 ноември 2025, 14:02 часа 390 прочитания 0 коментара
Пребили го непознати: 15-годишен е в болница

Младеж на 15 години е настанен в болнично заведение след побой от двама непознати мъже в парк „Бедечка“ в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа, а за случая в Първо районно управление е сигнализирал бащата на пострадалия ученик. 

Още: Под стража остава мъж, пребил жена

По случая е  образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че мъж на 46 години е с черепно-мозъчна травма и опасност за живота след сбиване в старозагорския квартал „Лозенец“ в неделя вечерта.

Още: Пребил баба си: Арестуваха мъж в Стара Загора

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
болница насилие побой пострадал
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес