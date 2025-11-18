Пребили го непознати: 15-годишен е в болница

Младеж на 15 години е настанен в болнично заведение след побой от двама непознати мъже в парк „Бедечка“ в Стара Загора. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал в неделния ден около 15:00 часа, а за случая в Първо районно управление е сигнализирал бащата на пострадалия ученик.

Още: Под стража остава мъж, пребил жена

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня, че мъж на 46 години е с черепно-мозъчна травма и опасност за живота след сбиване в старозагорския квартал „Лозенец“ в неделя вечерта.

Още: Пребил баба си: Арестуваха мъж в Стара Загора