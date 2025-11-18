Студио Actualno:

18 ноември 2025, 13:47 часа 206 прочитания 0 коментара
Радев назначи бивш свой външен министър за посланик на България в Швейцария

Президентът Румен Радев е издал указ, с който назначава Светлан Христов Стоев за посланик на България в Швейцария със седалище в Берн. Указът е публикуван в днешния извънреден брой на "Държавен вестник". Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

С друг указ Ради Драгнев Найденов е освободен от длъжността посланик в Швейцария.

Светлан Стоев е български дипломат и министър на външните работи в две от служебните правителства на държавния глава с премиер Стефан Янев (12 май - 13 декември 2021).

През октомври от "Дондуков 2" направиха и други рокади по дипломатическа линия:

  • Никола Георгиев Николов беше назначен за посланик в Армения,
  • Елеонора Димитрова Димитрова - в Бразилия, 
  • Димитър Михайлов Михайлов - в Катар, 
  • Наталия Евгениева Узунова - за посланик в Белгия, 
  • Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, 
  • Георги Петров Воденски - в Казахстан.

Ивелин Стоянов
