Съпругата на Ердоган: Светът остарява и е все по-самотен

Съпругата на турския президент Реджеп Тайип Ердоган - Емине счита светът за застаряващ и все по-самотен, като по думите се намираме в постсемейна ера, в която е продиктувана от спада на раждаемостта и застаряващото население. Във видео обръщение към международната среща на върха „Растяща Европа 2025“, Ердоган заяви, че традиционният семеен живот – с разширени семейства, споделени празненства и поколения, събиращи се около една и съща маса – до голяма степен е изчезнал от съвременните общества, предаде Анадолската агенция.

Първата дама подчерта глобалните демографски тенденции, отбелязвайки, че раждаемостта е спаднала до 2,2 деца на жена и че повече от половината страни вече са под прага на заместване. До 2030 г. един на всеки шест души ще бъде над 60 години, а населението на 80 и повече години се очаква да се утрои до 2050 г. ОЩЕ: Защо някои хора ненавиждат Коледа и семейните събирания?

Раждаемостта и пролетта на света

Емине Ердоган призова международната общност да разработи нова визия за укрепване на семейната институция. „Стъпките, които предприемаме, за да поставим семейството в центъра, ще вдъхнат нов живот на един застаряващ и все по-самотен свят“, добави тя.

„Всяко раждане добавя нов ден към пролетта на света“, каза тя. „Намаляващата раждаемост и намаляващото младо население забавят икономическия растеж и оказват сериозен финансов натиск върху системите за социално осигуряване и здравеопазване. Накратко, свят, който не може да се обновява, неизбежно е въвлечен в голяма безизходица".

Политики като жилищни и брачни заеми, удължен родителски отпуск, подкрепа за грижи за деца и гъвкави схеми на работа целят да облекчат напрежението между работата и семейния живот. ОЩЕ: Първата дама на Турция Емине Ердоган изпрати писмо до Мелания Тръмп