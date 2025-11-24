Любопитно:

Когото и да сложат за министър на културата, той е обречен: Мнението на Александър Сано и Веселин Плачков

24 ноември 2025, 13:28 часа 477 прочитания 0 коментара
"Категорично да заявя моя позиция - да се стреля срещу колегата Мариан Бачев е безкрайно безсмислено, защото в условията, в които е поставена цялата ни култура, която е в пълен цайтнот, и Марлон Брандо да сложиш или Дуейн Джонсън - Скалата, е все тая. Той е абсолютно обречен". Това заяви актьорът и театрален продуцент Александър Сано в студиото на предаването "Твоят ден" по NOVA.

Снимка: БГНЕС

"Аз не знам в кой сектор има диалог. Нон-стоп виждам хора, които в техните си сектори се явяват по студиата по телевизиите, говорят. Не знам, някой пита ли браншови организации? Чат-пат ресторантьори се чуват нещо, че ходят, правят, слушат. За всичко друго аз диалог не съм видял. Може и да има", добави още Сано и категорично заяви, че когато бюджетът за култура, т.е., концепцията на една държавност, политиките за култура, започват с "0", разговорът просто приключва. "Културата на една държава, на една нация се крепи на нейната образованост, на нейната употреба на изкуство - в това число всичките сценични изкуства, кино, изложби и т.н. И когато твоята визия като политик или група политици за културата на една нация започва с "0", защото бюджетът за култура е 0,4 от БВП, край, разговорът свършва", каза Сано.

Криза на идеи

В студиото бе и актьорът Веселин Плачков, който заяви: "Културата и образованието служат като инструмент за изграждането на единен морален и етичен кодекс на народонаселението. Ние такова нещо не виждаме. Второто, което е, свикнахме да говорим за бюджета за културата като за нещо, в което пари няма. Свикваме. А не трябва". Плачков посочи основния проблем в българската култура, като според него това е "кризата на идеи". "Не може репертоарът на една държава да е безстопанственост. Тоест да нямаме стратегия - ние ще ги ограмотяваме ли, ще вкарваме децата в залите ли, какво ще им показваме, ще гледат ли изложби? Защото не е само театърът. Някой седна ли да направи диалог между културата и образованието - между двете министерства, които трябва да са едно, както е било някога? Да видим какво ще я правим тази култура и това образование", добави още той.

Снимка: iStock

По време на разговора Александър Сано даде пример със сходна страна по размер и население - Австрия, като посочи, че бюджетът за култура на Австрия през 2020 г. е бил 447 млн. евро. Той разказа как преди няколко години, когато е бил във Виена, отвсякъде е имало реклами на културни събития и реално това е, което виждат хората по улиците.

"Основният проблем е липсата на диалог, второ - да потърсим специалистите. Хората, които обличат всяка една идея в закон и финанси, за да можем да си усвояваме парите, да работим правилно. И най-важната посока, в която трябва да тръгнем - стратегия и то дългосрочна, независимо кой е на власт", добави Плачков, подкрепен от Сано, който заяви, че политическите сътресения не трябва да влияят на културното развитие на страната: "Стратегията за култура не трябва да зависи от това кой идва и кой си тръгва", заяви актьорът.

"Има държави, в които изграждането на обществото вкара и тези черни пари, които са от сенчестия бизнес, да покровителстват опери, театри. Те ги изпират в изкуство даже. Даже и там. В България е показно всичките тези пари ги изпраха в чалгата и чалгата е на пиедестал.", каза на финала Веселин Плачков.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Министерство на културата Александър Сано Веселин Плачков култура Бюджет 2026
