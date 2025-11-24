Именитият цигулар Светлин Русев свири за финала на "Колекция Stradivarius" в 25-ия Европейски музикален фестивал

На 2 декември 2025 г. (19:30) в зала "България" предстои едно от очакваните музикални събития на сезона: третият концерт от цикъла Колекция Stradivarius със забележителния цигулар Светлин Русев и Оркестър Cantus Firmus. Новата поредица на "Кантус Фирмус" представя изявени български виртуози с техните редки, безценни инструменти, фокусирайки вниманието именно върху фигурата на солиста. Концепцията предвижда камерен струнен ансамбъл, в който цигуларят поема ролята на оркестров водач, концертмайстор и дори диригент. След впечатляващите концерти с Мила Георгиева (28 октомври) и Лия Петрова (17 ноември), финалът е поверен на Светлин Русев, който ще закрие първото издание на цикъла с атрактивна програма от творби на Антонио Вивалди, Фриц Крайслер и Антонин Дворжак. Това е и заключителното събитие за юбилейния 25-и Европейски музикален фестивал, реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития на Столична община за 2025 г.

Точно преди една година Светлин Русев получи привилегията да свири на истински лютиерски шедьовър "Страдивариус - Baron Wittgenstein" от 1716 г., собственост на българската държава. Създадена в "Златния период" на Страдивари, цигулката носи името на един от своите известни притежатели – стоманения магнат и меценат на изкуството барон Карл Витгенщайн (1847–1913). По-късно инструментът попада в САЩ, където на него свири тогавашният концертмайстор на Нюйоркската филхармония – Джон Корилиано – баща. А през 70-те години е закупен в България специално за именития виртуоз Минчо Минчев, който я завещава на своя по-млад колега с думите: "Скъпи Светлине, обичай този инструмент, грижи се за него, доставяй удоволствие на себе си и на публиката!"

За Светлин Русев досегът с историческата цигулка е сбъдване на една мечта. "Аз съм израснал с този звук, слушайки Минчо Минчев още от дете. На един от първите майсторски класове при него имах шанса да се докосна до цигулката и да посвиря. Тя е била в неговите ръце цели 47 години и има изявен почерк. Също както и сър Йехуди Менухин, бих казал, че това не е моята цигулка "Stradivarius", а аз имам шанса да съм цигуларят на този инструмент за определен период от време. Цигулката е национално съкровище и за мен е чест, призвание и признание да свиря на нея. Всеки път, когато отварям кутията и поглеждам този инструмент, ме обзема истинско нетърпение да го докосна. И мисля, че вече доста се сприятелихме!", споделя изпълнителят с усмивка.

Изминалата година е период на интензивна концертна дейност за Светлин Русев. Сред поредицата от разнообразни изяви се откроява изпълнението в една вечер на два от най-значимите цикли в цигулковото изкуство: Шест сонати от Йожен Изаи и "24 капричии" от Николо Паганини. Уникалният цикъл, поставящ техническото майсторство и емоционална издръжливост на солиста под огромно изпитание, бе представен във Варна и София в края на м. септември.

В програмата си за "Колекция Stradivarius" Светлин Русев ще отдаде почит на двама велики цигулкови майстори от различни епохи. В началото на вечерта ще прозвучи Концерт за цигулка в ре мажор оп. 4/11 от цикъла "La Stravaganza" от бароковия гений Антонио Вивалди. Интересен факт е, че творбата е публикувана в същата година, в която прочутият лютиер от Кремона изработва цигулката, на която свири Светлин. А по повод 150-годишнината на австрийския виртуоз и композитор Фриц Крайслер, чествана тържествено по целия свят, в програмата са включени няколко негови миниатюри: "Любовна мъка", "Прелюд и Алегро" и "Вариации по тема на Корели" – пиеси, които изискват брилянтна техника и с прекрасните си мелодии възраждат духа на Виена от началото на ХХ век. Основен акцент във втората част е голямата петчастна Серенада за струнни в ми мажор, оп. 22 от Антонин Дворжак. Създадена през 1875 г., годината, в която е роден Крайслер, творбата е очарователно и жизнерадостно произведение, наситено с щастие и оптимизъм, характерни за този период от живота на композитора.

Билетите за концерта на Светлин Русев с Оркестър Cantus Firmus са почти изчерпани. Ограничен брой места все още са налични само на Ticketsbg.com. "Колекция Stradivarius" се реализира под почетния патронаж на г-н Росен Желязков, министър-председател на Република България.

Повече за Светлин Русев

След спечелването на призово отличие в първото издание на широко известния днес Международен конкурс Сендай (Япония), харизматичният цигулков виртуоз Светлин Русев се радва на престижна международна кариера. Той е редовен гост-солист с различни оркестри в САЩ, Латинска Америка, Азия и Европа. Свирил е под диригентството на Маестро Мюн Вун Чунг, Леон Флайшър, Йехуди Менухин, Марек Яновски, Еманюел Кривин, Франсоа-Ксавие Рот, Жан-Жак Канторов, Емил Табаков, Денис Ръсел-Дейвис, Пабло Гонсалес и др.

Дискографията му включва разнообразен репертоар от творби за лейбълите Claves, Arcantus, Fondamenta, Musique en Wallonie, DECCA, Naïve. Роден в семейство на музиканти, Светлин започва да свири на петгодишна възраст. На 15 години е приет в Националната висша консерватория за музика и танц в Париж. През 2008 г. наследява своя преподавател Жан-Жак Канторов като един от най-младите професори в историята на училището, където продължава да преподава цигулка и до момента.

Светлин Русев е удостоен с отличията "Музикант на годината" (2006), "Кристална лира" (2007, 2016, 2019 г.) и с Почетната награда на президента на Р. България за изключителни постижения в областта на изпълнителското изкуство (2019).

За "Европейски музикален фестивал"

25-ият "Европейски музикален фестивал" в София се провежда от март до декември 2025 с общо 19 събития, обхващайки музика от барока до съвремието и представяйки забележителни чужди и български ансамбли и солисти. Сред акцентите тази година бяха изявите на Литовския камерен оркестър със Сергей Крилов, Камерния оркестър на Баварското радио със солист Марио Хосен, Вроцлавския бароков ансамбъл и прочутия израелски цигулар Вадим Глузман с Оркестър "Cantus Firmus". Официалното откриване включваше рецитал на Красимира Стоянова и Людмил Ангелов, а млади музикални таланти от столичния град се представиха в поредица от вдъхновяващи концерти и спектакли. В рамките на форума се проведе и първото издание на Международния цигулков конкурс Cantus Firmus. Новият цикъл "Колекция Stradivarius", част от есенната програма на фестивала, се реализира под почетния патронаж на г-н Росен Желязков, министър-председател на Република България.