Опитът на ОИК-Варна да отстрани Коцев от кметския пост по "втория начин": Един семпъл сценарий

В неделя Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна отложи решението дали да отстрани предсрочно от кметския пост Благомир Коцев. Основания за извънредното заседание са три сигнала за прекратяване на правомощията на Коцев, който беше арестуван на 8 юли.

"С различни цели и по различен начин може да се оказва натиск. Това поставя важния въпрос какво казва текстът на Закона и въз основа на какво ОИК ще трябва да вземе решението си, ако се стигне до такова. Законът казва – ако кметът не е ходил на работа по неоснователни причини повече от 1 месец. Критериите за неоснователни причини не са описани", каза пред NOVA NEWS политологът проф. Милена Стефанова.

По думите й основателна причина може да включва различни факти и допълни, че "това да бъдеш в ареста е основателна причина". Затова Стефанова смята, че поради тази причина няма да се стигне до отстраняване на кмета на Варна от поста с решение на ОИК.

От своя страна експертът от „Прозрачност без граници” Ваня Нушева смята, че заседанието се е провело в неделя, при това спешно, по необясними причини. Тя е на мнение, че „политически и икономически интереси се опитват да променят избора на варненци, чрез използване на инструменти от законодателството”. Тя е на мнение, че институциите се използват в тази битка, а в ОИК личи "политическата обвързаност".

Бившият говорител на ЦИК Александър Андреев е на мнение, че „нищо не налага разглеждането на сигнала да става в неделя, извън обичайното място, където ОИК провежда заседания и при условие, че мярката за неотклонение ще се гледа в четвъртък”. Той допълни, че „това бързане поставя редица въпроси”. Експертът допълни, че ОИК не взима решение, а отлага с оглед събиране на допълнителна информация към сигнала. Андреев допълни обаче, че не е известно какво пише във въпросния сигнал.

България като Турция - политически натиск над опозицията?

"Моята гледна точка по процеса срещу Благомир Коцев е много ясна. Става дума за някакъв вид политическа репресия. Имаме употреба на служби, на държавата, на различни институции, за да бъде отстранен от поста си един човек", каза пред БНТ политологът и университетски преподавател доц. Даниел Смилов.

"Ако беше изолиран случай с господин Коцев, това щеше да е в някакъв смисъл приемливо, но това е една тенденция. България се превръща в държава като Турция, където ключови опозиционни фигури стоят затворени по арести, затвори и т.н. Акцентът не е само върху ПП-ДБ. През последната година подобни процеси се случиха и срещу АПС, които сега са забравени. Бяха инструментализирани различни служби - помните също Джевдет Чакъров, лидер на партия, всъщност отстъпи и какво стана сега не е много ясно, след като вече партията беше превзета по някакъв начин и съдебните процеси приключиха… Това е тенденция и ми се струва, че хора, които анализират, които следят нещата, няма как да не отразят това нещо като силно проблематично”, заяви той.

Според него “не можем тук да говорим за някаква партийна надпревара”: “Просто имаме изкривяване на базовите институции на демокрацията. Партийното говорене по тези въпроси трябва да бъде изоставено и хората, които все пак имат ангажменти към демокрацията, към институциите, към Конституцията в страната, би трябвало да са от едната страна на този спор.”

