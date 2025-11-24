Кой за какво се бори? Основните интереси на страните в мирния план за Украйна

В края на миналата седмица беше обявен мирен план за прекратяване на войната в Украйна, който САЩ предлагат да бъде приет до 27 ноември. Доналд Тръмп обаче вече заяви, че 28-те точки от този план не са окончателни. На 23 ноември 2025 г. планът стана предмет на преговори между САЩ, Украйна и европейски страни в Женева; резултатът от тези разговори все още предстои да видим. Въпреки това е възможно да се очертаят основните интереси на всяка страна, пише изданието "Важные истории" в свой анализ.

От какво се нуждае Украйна

Суверенитет. Запазването на независимостта е основната цел на Украйна от началото на войната, тъй като руският диктатор Владимир Путин смята, че независима Украйна не съществува. Планът на САЩ утвърждава суверенитета в първата точка. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че всеки мирен план трябва да „спре убийствата, като същевременно запази украинския суверенитет“.

Сигурност. Украинският президент Володимир Зеленски многократно е наричал силната украинска армия най-добрата гаранция за сигурност. Планът на САЩ предвижда намаляване на числеността на украинските въоръжени сили до 600 000 души. Преди началото на пълномащабната война в украинската армия са служили 250 000–260 000 души. В началото на 2025 г., според Зеленски, украинските въоръжени сили са наброявали 880 000; сега, източник на Axios посочва цифрата на 800 000-850 000 души. През февруари Зеленски заяви, че докато Украйна не е член на НАТО, тя се нуждае от 1,5 милиона войници, за да противодейства на Русия.

Подкрепа

Проектът за договор забранява на Украйна да се присъедини към НАТО. На Киев са обещани „надеждни гаранции за сигурност“. Как ще бъдат приложени те е уточнено в допълнителен договор за гаранции. В него се посочва, че сигурността на Украйна ще бъде гарантирана в съответствие с принципите на член 5 от Устава на НАТО. Текстът обаче не предполага, че в случай на нова руска атака, съюзниците на Киев са задължени да предоставят военна помощ на Украйна; по-скоро се говори за „незабавни консултации“, необходими за „възстановяване на сигурността“. Според договора Русия „законодателно ще закрепи политика на ненападение срещу Европа и Украйна“. Всичко това едва ли може да се счита за гаранция. Меморандумът от Будапеща от 1994 г. също така гарантираше териториалната цялост на Украйна в замяна на отказ от ядрени оръжия. Но тойзи меморандум не спря Русия да атакува Украйна.

На 19 ноември 2025 г., по време на посещение на американска делегация в Киев, Украйна получи два проекта на документи от Съединените щати: „план от 28 точки“ и споразумение за гаранции за сигурност за Украйна. По информация на РБК-Украйна вторият документ, „Рамковото споразумение за гаранции за сигурност за Украйна“, е създаден „по модел на принципите на член 5 от Устава на НАТО“ и съдържа три клаузи:

В случай на повторно нападение от страна на Русия срещу Украйна, президентът на САЩ може да използва „въоръжени сили, разузнавателна и логистична подкрепа, икономически и дипломатически действия и други стъпки, които сметне за подходящи“. Членовете на НАТО (Франция, Великобритания, Германия, Полша и Финландия) се ангажират да действат съгласувано със Съединените щати. Също така рамковото споразумение ще бъде в сила десет години с възможност за удължаване.

Територии. Един от най-чувствителните моменти на мирния план за Украйна е изтеглянето на войските от Донецка област, която Русия не успя да превземе след близо четири години война. Тези земи ще бъдат обявени за демилитаризирана зона и руснаците нямат право да разполагат армията си там. Освен това, според The ​​Telegraph, Москва ще плаща на Украйна „наем“ за контрол над Донбас (какво точно означава това, не е ясно).

Откъсването на цялата Донецка област би било не само удар по имиджа на украинското правителство, но и загуба на важни отбранителни линии. Западната Донецка област е наричана "крепостен пояс", най-важните градове от които са Славянск и Краматорск. За да превземе целия Донбас, руската армия ще се нуждае от две до три години, заяви в края на септември германският военен анализатор Юлиан Рьопке. „Украйна демонстрира способността си да се защитава ефективно и продължително, разчитайки на градовете си, така че това (отстъпление по договор) наистина ще улесни задачата на Путин“, съгласен е руският военен експерт Кирил Михайлов.

Според Института за изследване на войната (ISW), ако Русия отново нападне Украйна в даден момент, частта от Донецка област, която в момента е под контрола на украинските въоръжени сили, може да се превърне във важен трамплин за офанзива в Харковска и Днепропетровска области. „По-лесно е тайно да се концентрират сили за атаки в градовете“, добавя Михайлов.

Запорожка и Херсонска области са разделени по настоящата фронтова линия. Русия изтегля войските си от други украински региони. Това включва Харковска и Сумска области, както и евентуално окупирания полуостров Кинбурн близо до устието на река Днепър, който е част от Николаевска област.

За Украйна е важно окупираните земи да не бъдат международно признати за руски територии. Зеленски многократно е заявявал, че Украйна ще се опита да ги възвърне по дипломатически път в бъдеще. Засега планът гласи, че „Крим, Луганск и Донецк ще бъдат признати де факто за руски територии, включително от Съединените щати“ (но не и де юре).

Пари. Докато войната не приключи, е трудно да се каже колко пари ще са необходими за възстановяването на Украйна. Към края на 2024 г. Световната банка обяви сумата от 524 милиарда долара; през юли 2025 г. тогавашният премиер Денис Шмигал говори за 1 трилион долара за 14 години. Киев също така ще се нуждае от средства за поддържане на армията си. Мирният план предвижда 200 милиарда долара. Половината ще дойде от замразени руски активи, а останалите 100 милиарда долара ще бъдат осигурени от Европа.

От какво се нуждае Путин

Победа. Завзети територии, забрана на Украйна да се присъедини към НАТО, признаване на руския за официален език и други точки от мирния план ще позволят на Путин да обяви целите на войната за постигнати. „Това, което (Путин) обяви за победа, хората ще го възприемат като победа“, призна прокремълският политолог Дмитрий Орлов. Политологът Абас Галямов казва, че дори сега повечето руснаци биха се съгласили на мир при предложените условия. „Турбопатриотите“ може да са недоволни от това, че Украйна запазва част от Запорожка и Херсонска област, но правителството лесно ще ги накара да замълчат. „Затварянето на няколко военни кореспонденти изобщо не е проблем“, смята Галямов.

Готовността на руснаците да прекратят войната се потвърждава и от скорошно проучване на Левада-център. През октомври 60% от руснаците са за започване на мирни преговори, докато 55% не биха одобрили близък човек да подпише договор за военна служба и да отиде да воюва.

Отказ на Украйна от НАТО. Путин посочва „постоянните опити на Запада да въвлече Украйна в НАТО“ като една от причините за нахлуването в Украйна през 2022 г. Ако мирният план бъде приет, Украйна ще трябва да премахне клаузата от конституцията си, в която се посочват стремежите ѝ да се присъедини към НАТО.

Вдигане на санкциите. Путин обикновено говори за западните санкции така: „Пречат ли ни или не? Пречи ни. Създават ли проблеми? Създават. Ще могат ли <...> да ни убият напълно? Не, няма да могат.“ Мирният договор предвижда постепенно премахване на антируските санкции, реинтеграция на Русия в световната икономика и завръщане в Г-8.

От какво се нуждае Тръмп

Слава. Преди да спечели изборите през 2024 г., Тръмп заяви, че ще сложи край на войната между Русия и Украйна в рамките на 24 часа. Измина почти година от встъпването му в длъжност и все още няма мир. Тръмп обаче пусна две нови мемета по темата. Първото: „Прекратих осем войни и още една е на път.“ Второто: „Тази война никога нямаше да започне, ако бях президент.“ Списъкът с войни, които Тръмп уж е прекратил, се поддържа от Държавния департамент; проверяващи фактите силно се съмняват в истинността на неговите твърдения.

Пари. В политиката си спрямо Украйна Тръмп се представя не само като миротворец, но и като човекът, който е гарантирал, че САЩ вече не харчат, а печелят от подкрепата на Киев. От това лято европейците плащат за американска военна помощ за Украйна. Това позволява на Тръмп да казва неща като: „Вече не даваме пари на Украйна. Сега ни се плаща чрез НАТО.“

Според руско-американски експерт, пожелал анонимост, няма нищо ново или изненадващо в агресивните опити на Тръмп да принуди Зеленски да се съгласи с нов план: „Тръмп често прави това: той определя някакъв краен срок и се опитва да наложи решение. Ако проработи, той го обявява за успех. Ако не проработи, той често си взема почивка до следващия път.“

От какво се нуждае Европа

Силна Украйна. „Украйна все още е първата линия на защита на Европа“, казват сега лидерите на ЕС. Колкото повече територии завземе Русия и колкото по-слаба е украинската армия, толкова по-ненадеждна ще става тази линия на защита.

Още на 22 ноември 2025 г., в изявление относно мирния план, европейските лидери изразиха загриженост относно ограничаването на мащаба на украинските въоръжени сили: „Това може да направи Украйна уязвима за бъдещи атаки“. Според Washington Post, премахването на тези ограничения е едно от предложенията на Европа към американците. Източници на Bloomberg твърдят, че европейците са против изтеглянето на украинските войски от Донецка област и всички териториални въпроси трябва да бъдат решени след прекратяването на огъня.

След нападението на Русия срещу Украйна и заплахите на Тръмп да напусне НАТО, Европа значително увеличи военните разходи. През 2025 г. страните-членки на НАТО се ангажираха да изразходват поне 5% от БВП за отбрана до 2035 г. Преди това прагът беше 2% и не всички страни отговаряха дори на това изискване. Тръмп беше много доволен от решението за увеличаване на разходите и обеща да помогне на съюзниците от НАТО.

Ако бъде подписан мирен договор, Европа ще има не само подкрепата на САЩ, но и време да укрепи отбранителните си способности. „Разбира се, това ще изисква повече усилия, но Европа е напълно способна на това. А САЩ ще се притекат на помощ на съюзниците си, ако бъдат нападнати“, каза пред „Важные истории“ военният експерт Павел Лузин.

