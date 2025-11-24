Две празнични пенсии за всички пенсионери: Предложение от АПС на Ахмед Доган

Всички пенсионери да получават по още две пенсии в размер на 200 лева или 102.26 евро - за Великден и Коледа. Предложението е на парламентарната група на АПС на Ахмед Доган. "ПГ на АПС внесе предложение между първо и второ четене на Бюджета за Държавното обществено осигуряване за 2026 г., с което предлага всички пенсионери, които са малко на 2 066 000 души, със закон да получават Коледни и Великденски добавки в размер на 200 лева или 102.26 евро", става ясно от пост в страницата им във Facebook.

Днес е последният ден, в който народните представители могат да внасят предложения за промени в проекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 година между първо и второ четене.

ОЩЕ: Последен ден: Изтича срокът за промени в проектобюджета на ДОО

Още предложения за промени

Другото предложение е базата, върху която се осигуряват земеделските стопани и тютюнопроизводители за 2026 г. да се запазят на нивата от тази година - да се осигуряват върху сумата от 1077 лв, а не както е предложено в Бюджет 2026 върху сумата от 1 213 лв.

АПС са внесли предложение, с което предлага да се прецизира определението за земеделски стопани и тютюнопроизводители и да бъде в съответствие с регламент на ЕС, където ясно е записано кой е земеделски производител. "Това предложение се прави с цел улесняване на достъпа за получаване на съответните обезщетения - майчински, пенсии, детски надбавки и др.", обясняват от партията.

ОЩЕ: На комисия: Депутатите решиха какво става с пенсиите догодина

Предложение е внесъл и Хасан Адемов. Той предлага заплатите на работещите в НОИ, които са едни от най-ниско платените държавни служители, да се увеличат не с 5, а с 10%.

АПС предлага и увеличение на минималните и максималните дневни размери на обезщетението за безработица - от 9.21 на 20 евро на минимума и от 276.10 на 511.30 евро на максимума.

ОЩЕ: Бюджет 2026 няма да бъде прекроен: ИПИ се обяви против парите за армия и полиция

От "Възраждане" пък предлагат отмяна на увеличението на осигуровките за пенсия с 2 процентни пункта. Те също предлагат увеличение на минималното и максималното обезщетение за безработица, а също и по-малко увеличение на максималния осигурителен доход.